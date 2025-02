“È straordinario”. Papa Francesco, il nuovo aggiornamento dall’ospedale fa ben sperare – Cresce la preoccupazione per le condizioni di salute di Papa Francesco. Dal Vaticano rassicurano: “Il suo umore resta buono”. Il Pontefice sembra stia mantenendo un atteggiamento positivo. Padre Antonio Spadaro, ex direttore della rivista La Civiltà Cattolica, ha sottolineato: “Ha un’energia vitale straordinaria. Non è una persona che si lascia andare, non è un uomo rassegnato. E questo è un elemento molto positivo, lo si è visto anche in passato”. (continua a leggere dopo le foto)

Papa Francesco, il nuovo aggiornamento dall’ospedale fa ben sperare

Il riposo forzato imposto dai medici non è stato facile per Papa Francesco, abituato ad un ritmo di vita instancabile: “In effetti non si è mai concesso un riposo assoluto, è dagli anni Settanta che non fa una vacanza”. La situazione rimane complessa, ma padre Spadaro si dice fiducioso: “Francesco è in ottime mani, credo e spero che si sia imboccata la direzione positiva. Ovviamente alla sua età la situazione è molto delicata e ha bisogno di un po’ di tempo”. (continua a leggere dopo le foto)

Papa Francesco, il nuovo aggiornamento dall’ospedale: le sue condizioni

Il Vaticano continua a diffondere messaggi rassicuranti sullo stato di salute del Pontefice, evidenziando la sua forza interiore e la determinazione con cui sta affrontando questo momento difficile. “Notte tranquilla per il Papa, si è svegliato e ha fatto colazione”, fa sapere la Santa Sede nell’aggiornamento diffuso nella mattinata di mercoledì 19 febbraio 2025 sulle condizioni di Papa Francesco, dopo ore di preoccupazione legate all’aggravarsi del suo stato di salute. Nelle scorse ore l’inviata di “Rai News” durante il collegamento in diretta di questa mattina dall’ospedale Gemelli di Roma ha rivelato che il Papa ha difficoltà a parlare da 15 giorni. Elemento questo che ovviamente desta preoccupazione tra i medici, che stanno cercando di fare il possibile per lui.

