Papa Francesco, gli ultimi aggiornamenti dall’ospedale

Negli ultimi giorni, l’attenzione mondiale si è concentrata sulle condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Le informazioni ufficiali fornite dalla Santa Sede delineano un quadro clinico complesso, caratterizzato da momenti di stabilità e improvvise crisi respiratorie. Gli ultimi aggiornamenti dall’ospedale.

Il ricovero di Papa Francesco

Il 14 febbraio 2025, Papa Francesco è stato ricoverato presso il Policlinico Gemelli a causa di una polmonite bilaterale, un’infezione polimicrobica che ha colpito entrambi i polmoni. Questo tipo di infezione è particolarmente preoccupante negli anziani, poiché può compromettere gravemente la funzione respiratoria e richiedere un monitoraggio costante. La scelta del Gemelli non è casuale: l’ospedale è noto per la sua eccellenza nelle cure mediche e ha già ospitato il Pontefice in precedenti occasioni.

Durante la degenza, il Papa ha affrontato almeno due episodi significativi di crisi respiratorie. L’ultima, avvenuta venerdì pomeriggio, è stata descritta come una crisi “isolata” che ha provocato “un episodio di vomito con inalazione e repentino peggioramento del quadro respiratorio”. In risposta, i medici hanno implementato una ventilazione meccanica non invasiva, alternata a periodi di ossigenoterapia ad alti flussi, per garantire un adeguato scambio gassoso. È rassicurante notare che il Papa “non ha presentato episodi di broncospasmo” successivi e “non mostra leucocitosi”, indicando l’assenza di infezioni in corso.

