Paolo Fox, oroscopo della primavera su passione e amore: i segni fortunati

La primavera è alle porte: come andranno amore e passione? Come sempre c'è Paolo Fox a rivelarci le previsioni dell'oroscopo segno per segno. Qui tutti gli appassionati di segni zodiacali scopriranno come le stelle influiranno sulla propria vita. Vediamo quali sono i segni più fortunati in amore e chi invece non rischia di rimanere bruciato dal fuoco della passione.

Oroscopo primavera 2025, le previsioni di Paolo Fox: i segni meno focosi

All'ultimo posto troviamo i Vergine. In amore sono puntigliosi e non sempre facili. L'approccio, in amore come in tutte le cose, è solitamente cauto e soprattutto dovete avere tutto come dite voi, vi serve molta confidenza. Con Venere in opposizione, specialmente ad aprire, la passione un po' blanda. Il consiglio di Paolo Fox per i Bilancia è quello di evitare di essere "ruspanti" e di creare l'ambiente giusto. Posto giusto, luci soffuse, la tavola ben apparecchiata: c'è un'estetica che va rispettata. Venere in opposizione non sarà d'aiuto e dal punto di vista emotivo siete rigidi e distanti con il partner. Venere metterà i bastoni tra le ruote anche ai Capricorno, molto riservati, anche ermetici e un po' misteriosi. Attenzione a questo segno: va saputo trattare, specialmente in amore.

Nella prossima primavera, gli Acquario non vorranno vivere relazioni sentimentali fisse e si terranno ben lontani dalle persone gelose. Un cielo buono per gli approcci e gli incontri vi aspetta. A voi piace farlo strano, e avete molta fantasia. Vi vedo su lavatrici, ascensori e tavoli. Paolo Fox prevede belle novità in ambito di emozioni e passioni per gli Scorpione. Aprile interessante per i Sagittario, che saranno molto attivi e vigorosi.

