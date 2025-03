Jasmine Paolini crolla, a Indian Wells un disastro per il tennis italiano

Si chiude con una pesante sconfitta l’avventura di Jasmine Paolini a Indian Wells. L’azzurra, numero 6 del mondo, è stata eliminata negli ottavi di finale dalla russa Ljudmila Samsonova, che l’ha dominata con un netto 6-0, 6-4 in poco più di un’ora di gioco.

Dopo un primo set senza storia, Paolini ha provato a reagire nel secondo, ma non è riuscita a ribaltare l’inerzia del match. La russa ha avuto la meglio in tutte le fasi di gioco, prolungando un periodo poco felice per la nostra rappresentante. Con la sua eliminazione, l’Italia saluta definitivamente il torneo californiano.

Non è andata meglio nel tabellone di doppio, dove la coppia azzurra formata da Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego si è fermata ai quarti di finale. I due italiani sono stati sconfitti dalla coppia Marcelo Arevalo – Mate Pavic con il punteggio di 7-6, 6-4.

Oltre a Paolini, esce anche il doppio Berrettini-Sonego

Un’uscita di scena che conferma le difficoltà del tennis italiano in questa edizione di Indian Wells, dove nessun azzurro è riuscito a raggiungere le fasi decisive del torneo. In assenza di Sinner i nostri rappresentanti non riescono a ottenere quasi mai risultati importanti, se non sporadicamente, problema su cui si è espresso in modo critico anche Bertolucci.

Mentre gli italiani lasciano la scena, Carlos Alcaraz continua la sua corsa verso la riconferma del titolo. Il numero 3 del mondo ha demolito Grigor Dimitrov con un perentorio 6-1, 6-1, dimostrando una forma straripante.

Ora lo spagnolo affronterà nei quarti di finale l’argentino Francisco Cerundolo. Gli altri match in programma vedranno sfidarsi Griekspoor-Rune, Fils-Medvedev e Shelton-Draper. Indian Wells prosegue, ma senza italiani in corsa. Né in singolo, né in doppio.

