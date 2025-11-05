Paolini ed Errani, che delusione! Sono fuori dalle WTA Finals di doppio

Finisce ai gironi l’avventura di Jasmine Paolini e Sara Errani alle WTA Finals di Riyadh. La coppia azzurra, in campo per il match decisivo del gruppo, è stata sconfitta in due set (6-3, 6-3) da Veronika Kudermetova ed Elise Mertens, che accedono così alle semifinali. Una partita mai davvero in equilibrio, durata poco più di un’ora e venti minuti, con le italiane costrette sempre a rincorrere.

Fin dai primi scambi, Errani e Paolini hanno sofferto la potenza e la precisione delle avversarie. Il primo set si è chiuso con tre break subiti e poche occasioni per ribaltare l’inerzia.

Nel secondo, la coppia italiana ha provato a reagire, riuscendo anche a strappare il servizio in apertura, ma il contro-break immediato delle rivali ha spento le speranze. Kudermetova, devastante al servizio, e Mertens, precisa e lucida sotto rete, hanno poi chiuso il match con un altro 6-3.

Determinanti anche le condizioni fisiche di Jasmine Paolini, reduce da una forma influenzale che l’aveva già condizionata nel singolare, dove era stata battuta da Coco Gauff. Lo aveva ammesso la stessa Errani: “Jasmine non sta bene, ma ha voluto giocare comunque. Ho cercato di coprire più campo possibile”.

La coppia azzurra, che quest’anno ha centrato uno storico trionfo al Roland Garros e reduce da una stagione straordinaria, saluta così le Finals con rammarico ma anche con la consapevolezza di essere ormai una presenza stabile tra le migliori del circuito. Ora l’obiettivo è recuperare energie e tornare a pieno regime per la prossima stagione.

