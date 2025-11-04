Musetti si affida a un supercoach: lavorerà al fianco di Tartarini

Cambio importante nel team di Lorenzo Musetti, che da dicembre sarà seguito anche dallo spagnolo José Perlas, tecnico di lungo corso e figura di peso nel panorama del tennis mondiale. L’allenatore iberico, ex capitano della Spagna in Coppa Davis, affiancherà lo storico coach Simone Tartarini, che resterà il punto di riferimento principale del giocatore.

Ex capitano di Coppa Davis e allenatore di Moya e Costa, entrerà nel team da dicembre. Domani Lorenzo debutta ad Atene: in palio le Finals

Perlas porta con sé un curriculum di assoluto rilievo: ha guidato Carlos Moya fino al numero uno del mondo e alla vittoria al Roland Garros, portando poi Albert Costa al trionfo parigino nel 2002. Nel corso della carriera ha seguito anche nomi come Coria, Almagro, Ferrero, Tipsarevic e Fognini, e ha la reputazione di un coach capace di migliorare la tenuta mentale dei suoi giocatori.

La notizia, anticipata da Spazio Tennis, è stata confermata dallo staff del tennista carrarino. Resta invariato il ruolo del preparatore atletico Damiano Fiorucci, elemento di continuità in una squadra che si allarga con l’obiettivo di portare Musetti al definitivo salto di qualità.

Il 2026 sarà l’anno in cui Musetti vorrebbe entrare tra i migliori 5 del mondo. Dopo aver raggiunto per la prima volta la top ten, il 22enne toscano sta ancora inseguendo la qualificazione alle ATP Finals di Torino: per entrare fra i primi otto dovrà vincere il torneo 250 di Atene così da superare Auger-Aliassime nella Race. In caso contrario, si presenterà comunque come prima riserva.

Con l’arrivo di Perlas, Musetti si affida a un tecnico abituato a lavorare con campioni di livello assoluto. L’obiettivo è di affiancare al talento maggiore continuità, per fare quel piccolo passo che separa ancora Musetti dai primissimi tennisti del circuito.

