Jasmine Paolini cede alla Gauff ed è fuori dalle WTA Finals

Il sogno di Jasmine Paolini alle Wta Finals si è interrotto al secondo incontro del girone. Dopo la sconfitta d’esordio con Aryna Sabalenka, la tennista azzurra ha ceduto anche a Coco Gauff con il punteggio di 6-3 6-2. un risultato netto, che la esclude dalla corsa alle semifinali nel torneo che vede protagoniste le migliori otto tenniste del mondo, in corso a Riad.

Paolini ko con Gauff, l’azzurra eliminata dalle Wta Finals https://t.co/xAEj24A88p — Cagliari Live Magazine (@cagliarilivemag) November 4, 2025

Contro la statunitense, numero 3 del ranking, Paolini non è riuscita a trovare continuità nel servizio né profondità negli scambi, subendo la maggiore potenza dell’avversaria. L’incontro si è chiuso in poco più di un’ora e ha sancito l’uscita di scena anticipata della toscana, che giovedì affronterà Jessica Pegula solo per l’onore.

La nostra tennista ha provato a restare aggrappata al match nel primo set, quando è riuscita a recuperare il break di svantaggio sul 4-2 per la Gauff, ma da lì in poi non è più riuscita a tenere il ritmo dell’avversaria. Jasmine è parsa stanca, e sicuramente non l’ha aiutata il fatto di scendere in campo tutti i giorni sia per il singolo, sia per il doppio.

Proprio in doppio, invece, Jasmine Paolini e Sara Errani sono ancora pienamente in corsa. Le due azzurre hanno vinto il primo incontro e perso il secondo, e domani torneranno in campo contro Veronika Kudermetova ed Elise Mertens per tentare il passaggio alle semifinali del gruppo intitolato a Martina Navratilova.

Gauff, grazie al successo su Paolini, si giocherà la qualificazione e l’accesso alle semifinali giovedì nello scontro diretto con Sabalenka, la numero 1 del mondo. Sarà uno scontro emozionante, da seguire con attenzione.

Leggi anche: