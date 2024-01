Paola Perego operata per una neoplasia: cos’è e i sintomi a cui fare attenzione – Paola Perego ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere stata ricoverata in ospedale, dove ha subito un intervento. La conduttrice ha condiviso con i fan una foto dalla sua stanza, chiarendo di essersi sottoposta ad una nefrectomia parziale per una neoplasia. L’ex concorrente di “Ballando con le stelle” ha ringraziato i dottori che l’hanno operata, ricordando a tutti i suoi followers l’importanza della prevenzione. Ma di cosa si tratta nello specifico? Quali sono i sintomi a cui badare? Ci sono campanelli d’allarme? (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Gigi Riva, la verità sull’intervento rifiutato

Leggi anche: Che emozione a Cagliari: Gigi Riva è il nuovo presidente onorario

Paola Perego operata per una neoplasia: cos’è e i sintomi

Paola Perego è stata operata per una nefrectomia parziale (ossia l’asportazione di una parte del rene) per una neoplasia scoperta fortunatamente in uno stadio iniziale. È stata la stessa presentatrice tv a rendere nota la malattia in un post su Instagram, nel quale ha voluto ringraziare i medici che l’hanno operata. “Ringrazio il prof. Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a Nefrectomia parziale per una neoplasia. È importante fare sempre prevenzione, può salvare la vita”, sono state le esatte parole scritte dalla conduttrice di “Citofonare Rai2” sui social. Il post è stato subito sommerso da messaggi di affetto: le hanno scritto fan, amici e colleghi. La Perego ha ricevuto incoraggiamenti e frasi affettuose da Alberto Matano, Adriana Volpe, Antonella Clerici, Mara Venier, Alessia Ventura, Angela Melillo e Francesca Barra, Salvo Sottile e la sua grande amica Simona Ventura. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Guenda Goria scoppia in lacrime a “La Volta Buona”: non se l’aspettava

Leggi anche: Maria Teresa Ruta, la confessione da brividi sulla figlia Guenda Goria

Paola Perego operata per una neoplasia: quali sono i sintomi a cui badare

Ma che cos’è una neoplasia? “Si intende la proliferazione di cellule con una mutazione a livello del DNA, che iniziano a moltiplicarsi e a diffondersi. In base al tipo di cellula, la neoplasia può avere diverse caratteristiche; tuttavia, la distinzione primaria che si effettua è tra neoplasia maligna, che provoca metastasi, e benigna”, si legge sul sito “Top Doctors”. Il professor Claudio Cerchione ha chiarito sempre lì quali sono i segnali da non sottovalutare: “I sintomi possono variare in base alla gravità della patologia e dalle cellule interessate. Tra quelli più comuni ci sono noduli sottocutanei palpabili, sanguinamenti anomali, tosse, ulcerazioni, problemi digestivi, difficoltà di minzione o di deglutizione, perdita di peso, stanchezza ingiustificata e febbre”. (continua a leggere dopo le foto)

Quali accertamenti fare

Fra gli esami più frequenti per accertare una possibile neoplasia ci sono quelli esami del sangue, le radiografie, la TAC, le ecografie, le risonanze magnetiche e le biopsie. Il professor Cerchione ha aggiornato anche sugli sviluppi della ricerca sul tema: “Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha focalizzato i suoi studi sulla prevenzione delle neoplasie, arrivando a scoprire alcune cause predominanti e a promuovere test di screening (tumore gastrointestinale e mammario sono alcuni esempi) per la popolazione. Sono stati individuati fattori di rischio che è bene evitare per prevenire molte neoplasie, come il fumo di sigaretta o l’abuso di alcol, oltre ad essere stato promosso uno stile di vita attivo e un’alimentazione sana ed equilibrata”.