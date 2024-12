Home | Paola Caruso in lacrime per il figlio a “Verissimo”

Durante la puntata di ieri, domenica 15 dicembre 2024, di Verissimo, tra gli ospiti in studio c'era anche Paola Caruso. La showgirl, presenza costante del programma, ha parlato nuovamente del figlio Michele e dei gravi problemi di salute che sta affrontando. I problemi di saluto del piccolo sono iniziati nel 2022 e da allora Paola Caruso sta facendo di tutto perché il figlio torni in salute. Cosa sta per succedere? La showgirl si è commossa parlando di Michele.

Le condizioni di salute del figlio di Paola Caruso

Michele, figlio di Paola Caruso, ha 5 anni e la sua vita è già segnata da una grave condizione neurologica dovuta a un errore medico avvenuto nel 2022. Il triste fatto è avvenuto a Sharm el-Sheikh, durante una vacanza. Un medico gli ha somministrato una puntura sbagliata che ha lesionato il nervo sciatico di una gamba, causando una paralisi parziale. Inizialmente si pensava che un'operazione avrebbe potuto migliorare la sua condizione, ma purtroppo, dopo l'intervento al Gaslini di Genova, non sono stati registrati progressi significativi. "Non sa più quando potrà togliere il tutore che odia", ha detto qualche tempo fa Paola Caruso, che durante la puntata di ieri di Verissimo è tornata sull'argomento.

Il delicato intervento per il figlio

Paola Caruso ha spiegato che a breve il figlio si sottoporrà ad un nuovo intervento. "Sto facendo di tutto perché ho il rimorso di quello che è successo. Con tutte le mie forze sto cercando di risolvere più che posso questo danno arrecato al mio bambino. Siamo stati negli Stati Uniti e ci torneremo, partiremo fra pochi giorni. Per noi è l'ultima speranza. C'è questo dottore che mi ha dato una possibilità di rimediare parzialmente al danno che è stato fatto", ha raccontato la showgirl. Questa volta però, si comporterà in maniera diversa rispetto all'ultimo intervento atroce al quale si è sottoposto il suo Michele.

