Panettoni e pandori, quali sono i migliori del 2024: la classifica di Altroconsumo

Quali sono i migliori pandori e panettoni del 2024? Come ogni anno, Altroconsumo ha stilato una lista dei migliori prodotti di quest’anno. E, con l’arrivo nei supermercati dei prodotti legati al Natale, il Codacons ha realizzato il consueto studio per capire quale spesa dovranno affrontare quest’anno gli italiani per i dolci tipici delle feste. (Continua dopo le foto)

Pandori e panettoni, prezzi in salita nel 2024

Il mercato italiano di panettoni e pandori vale circa 700 milioni di euro annui, per quasi 100.000 tonnellate di dolci natalizi prodotti dai grandi soggetti industriali, ricorda il Codacons. Rispetto allo scorso anno i listini di pandori e panettoni industriali risultano in leggera crescita. Gli italiani spenderanno il 4% in più per un dolce natalizio. Quanto costeranno dunque pandori e panettoni questo Natale? Per pandori e panettoni industriali classici il prezzo medio nelle principali catene commerciali varia tra i 5 e i 7 euro. I dolci più pregiati arrivano fino a 14 euro. Nei supermercati si possono trovare panettoni e pandori con prezzi tra i 3,50 e i 5 euro. I dolci artigianali invece, costeranno da 30 a 35 euro, ma arrivano anche a 60 euro se firmati da chef famosi. (Continua dopo le foto)

Impennata dei costi dei dolci al cacao

I dolci al cacao quest’anno costeranno molto di più dello scorso anno. Colpa della “crisi internazionale del cacao. Nel corso dell’anno le quotazioni di tale materia prima hanno raggiunto sui mercati valori record che hanno sfiorato i 12mila dollari la tonnellata la scorsa primavera, mentre oggi il prezzo internazionale del cacao risulta più alto di oltre il 100% rispetto a fine 2023”, fa sapere il Codacons. Con l’aumento vertiginoso del prezzo della materia prima, è naturale che ci sia un cospicuo aumento anche dei prezzi dei dolci tipici natalizi realizzati con tale materia prima. Per pandori e panettoni al cioccolato (glassati, con creme al cacao, ecc.) gli aumenti sono in media il 12,5%. Ancora maggiori gli aumenti dei classici torroni al cioccolato, con i listini delle principali marche che risultano in crescita del 30% rispetto allo scorso anno, con punte in alcune catene commerciali del +53%. Quali sono i migliori dolci natalizi secondo Altroconsumo?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva