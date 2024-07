Calcio. Pallone d’oro 2024, Lautaro tra i 4 favoriti per la vittoria. Il Pallone d’oro, noto in precedenza anche come Calciatore europeo dell’anno, è un premio calcistico istituito nel 1956 dalla rivista sportiva francese France Football e assegnato annualmente al giocatore che più si è distinto nella stagione sportiva, militando in una squadra di un qualsiasi campionato del mondo. I criteri per l’assegnazione del premio sono descritti nell’articolo 10 del relativo regolamento: insieme delle prestazioni individuali e di squadra durante l’anno preso in considerazione; valore del giocatore (talento e fair play); carriera; personalità e carisma. Per il Pallone d’oro 2024 tra i 4 favoriti per la vittoria c’è anche Lautaro. (Continua a leggere dopo le foto)

Lautaro Martinez è tra i quattro favoriti per vincere il Pallone d’Oro 2024. Il giornale francese ha segnalato il capitano dell’Inter tra i quattro favoriti assieme a Rodri, Bellingham e Vinicius. Lautaro non è nella top 4 per caso: cinquantaquattro (44 in maglia nerazzurra, 10 con quella albiceleste) partite stagionali condite da trentacinque (27 con l’Inter, 8 con l’Argentina) gol e otto (sette più uno) assist più tre coppe (da non dimenticare la Supercoppa Italiana con l’Inter) e il premio di miglior giocatore dello scorso campionato italiano. Per scoprire se sarà veramente lui il vincitore non ci resta che attendere il 28 Ottobre 2024.