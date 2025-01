Un 47enne aveva trovato lavoro da poco quando è rimasto vittima di un terribile incidente stradale nella notte tra il 12 e il 13 Gennaio 2025. Una scomparsa improvvisa che ha gettato nello sconforto più totale sia la sua famiglia che la comunità. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti. (Continua a leggere dopo le foto)

Cuneo, incidente stradale: morto un 47enne

Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 Gennaio 2025, lungo via Roccasparvera, tra Vignolo e Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, un 47enne, Sandro Sganzerla, è rimasto vittima di un tragico incidente stradale. L’uomo ha perso la vita il giorno prima di iniziare il suo nuovo lavoro. Secondo una prima ricostruzione ad opera degli inquirenti, come riportato da Today, il veicolo su cui viaggiava è uscito di strada per cause ancora da accertare, finendo nella scarpata adiacente e ribaltandosi più volte. Purtroppo sia l’auto che l’uomo senza vita sono stati ritrovati solo la mattina del 13 Gennaio intorno alle 10.00: inutili i soccorsi.

