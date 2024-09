Osimhen, tifosi del Gala in delirio: ma a gennaio potrebbe andarsene

Calcio. Osimhen al Galatasaray, ma a gennaio potrebbe andarsene. Lo scottante capitolo di Osimhen e il Napoli per ora sembra essersi concluso con l’arrivo del giocatore al Galatasaray. I tifosi hanno accolto Victor Osimhen a Istanbul come una vera star. Arrivato nella notte in Turchia, l’attaccante nigeriano si è subito esibito nella tipica coreografia del Galatasaray, col quale in giornata farà le visite mediche prima di firmare il contratto fino a giugno 2025: arriva dal Napoli in prestito secco con ingaggio (10 milioni netti) pagato interamente dal club turco. (Continua a leggere dopo le foto)

Osimhen alla stampa turca ha detto: “Atmosfera incredibile, è una bella sensazione essere qui davanti a una delle migliori tifoserie del mondo. Ci vediamo allo stadio, voglio far gridare i tifosi a ogni gol. Mertens? Un grande ragazzo, ho parlato con lui prima di decidere, sarà bello incontrarci di nuovo”. Il giocato, però, sembra aver strappatouna promessa al Galatasaray, ovvero quella di poter lasciare la Turchia già a gennaio nel caso bussi alla porta un top club tra dieci indicati dallo stesso giocatore. Insomma, un legame partito fortissimo quello col Gala ma che lo stesso Osimhen non promette essere “per sempre”. La speranza del giocatore resta quella di rientrare al più presto in una delle leghe europee più importanti per giocare la Champions.