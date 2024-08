Olimpiadi tennis Musetti in semifinale. Grande giornata per il tennis italiano alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lorenzo Musetti si qualifica per le semifinali battendo Alexander Zverev con un doppio 7-5, assicurandosi così la possibilità di competere per una medaglia. Affronterà uno tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas. Anche Sara Errani e Jasmine Paolini raggiungono le semifinali nel doppio femminile, sconfiggendo la coppia britannica formata da Katie Boulter e Heather Watson con un netto 6-3, 6-1. Ora dovranno sfidare la squadra della Repubblica Ceca.

🇮🇹 MAGNIFICO LORENZO 🇮🇹



Musetti knocks out defending champion Zverev to move into the #Olympics semi-finals!#Paris2024 #tennis pic.twitter.com/stgCMHqVnc — Tennis TV (@TennisTV) August 1, 2024

Con una prestazione straordinaria, Lorenzo Musetti supera Alexander Zverev 7-5, 7-5 e vola in semifinale, garantendosi almeno la lotta per il bronzo. Il tennista di Carrara gioca un ottimo match, senza farsi intimidire dall’avversario tedesco, anche quando, in vantaggio, perde il servizio. L’italiano parte subito forte portandosi sul 2-0, ma subisce il break al momento di servire per il set. Zverev recupera fino al 5-5, ma Musetti non si arrende e con un controbreak si porta sul 6-5, chiudendo il set 7-5 nonostante le due palle break a favore dell’avversario.