Olimpiadi, tennis: Errani-Paolini da sogno nel doppio femminile, sono in semifinale

Olimpiadi di Parigi 2024, trionfo nel tennis italiano: le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini battono le inglesi Katie Boulter e Heather Watson con una prestazione da sogno. Ora volano in semifinale nel doppio femminile. Tutto sul match.

Olimpiadi, tennis: vittoria delle italiane al doppio femminile

Dopo alcune delusioni, arriva una grande soddisfazione per il tennis Italiano ai Giochi di Parigi 2024. Stavolta a brillare sono state le due tenniste Sara Errani e Jasmine Paolini. Le azzurre si sono confrontate con le avversarie britanniche ai quarti di finale del doppio femminile. Il match si è tenuto oggi, giovedì 1 agosto, sul campo della capitale francese, diventata teatro di un incontro da favola.

Tutto sul match da favola

L’incontro può sintetizzarsi come una grande lezione delle italiane, rimaste sempre in controllo. In un’ora e due minuti di gioco, le italiane si sono aggiudicate la vittoria qualificandosi per le semifinali. Boulter e Watson commettono da subito numerosi errori al servizio, con la prima che realizza due doppi falli nello stesso game. Errori che permettono alle concentratissime Errani e Paolini di portarsi sul 2-0. Un break riapre momentaneamente la partita, ma le italiane rispondono con un altro break e chiudono il set sul 6-3.

