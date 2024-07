Tennis. Olimpiadi. Lorenzo Musetti batte l’americano Taylor Fritz con un punteggio di 6-4 7-5 e vola ai quarti di finale del torneo olimpico di tennis a Parigi 2024 dove attende il vincente di Zverev-Popyrin. (Continua a leggere dopo la foto).

Olimpiadi, tennis: Musetti non si ferma più e vola ai quarti di finale

Lorenzo Musetti vola ai quarti di finale del torneo olimpico di tennis a Parigi 2024. L’azzurro vince anche il rematch dei quarti di Wimbledon di tre settimane fa contro l’americano Taylor Fritz. 6-4 7-5 è il punteggio finale. Musetti adesso attende il vincente di Zverev-Popyrin. Nelle ultime tredici partite, sono undici le vittore dell’azzurro. Letteralmente inarrestabile, nonostante non abbia la possibilità di riposare dopo il torneo di Umago della scorsa settimana in cui è arrivato in finale. (Continua a leggere dopo la foto)

Dopo 28 anni un italiano è riuscito a raggiungere i quarti di finale del singolare maschile ai Giochi Olimpici. Nella storia ci sono riusciti Paolo Canè a Seoul 1988 e Renzo Furlan, attuale coach di Jasmine Paolini, ad Atlanta 1996. Lorenzo Musetti era partito malissimo (1-4), ma è poi riuscito ad invertire la rotta vincendo il primo set in rimonta 6-4, centrando una striscia di cinque game consecutivi. Nel secondo decisivo il break all’undicesimo game ha sancito la terza vittoria nel 2024 contro il californiano dopo Montecarlo e Wimbledon.