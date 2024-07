Olimpiadi Parigi spada femminile Rossella Fiamingo fuori al primo turno. Grande delusione per l’atleta catanese eliminata al primo turno del torneo olimpico di spada femminile. “Sono devastata perché avevo accumulato molte energie da sfogare e ora sembra che le abbia sprecate tutte”, ha confessato Rossella ai giornalisti.

Fiamingo, medaglia d’argento a Rio 2016, è stata sconfitta 15-14 nel minuto supplementare dall’americana Cebula. “Non avrei mai pensato di trovarmi in questa situazione. È comune che le teste di serie incontrino difficoltà all’esordio in competizioni come questa. Lo sapevo e mi ero preparata, ma purtroppo non sono riuscita a superare questo ostacolo. Devo accettarlo e concentrarmi ora sulla gara a squadre, fissata per martedì 30 luglio.”