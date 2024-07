Tennis. Olimpiadi Parigi, Jasmine Paolini al secondo turno in scioltezza. Ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 Jasmine Paolini nel singolare femminile ha superato con un 6-4, 6-1 Madga Linette classificandosi per gli ottavi. Unica italiana rimasta ancora in gara nel singolare femminile, la Paolini ha spinto fin da subito nel secondo turno contro Magda Linette, procurandosi due palle break già nel primo game. Nel secondo set, l’azzurra si è portata subito in vantaggio con il break del 2-1 e poi è scappata via definitivamente con quello del 4-1. La Linette si è spenta, dopo un primo set ben giocato, e la Paolini non si è lasciata pregare creando così un vantaggio incolmabile. La toscana ha trovato così il terzo break del set chiudendo con un perentorio 6-1. Che dire? Altra prova convincente per il talento del tennis azzurro, che agli ottavi di finale affronterà la vincente del match tra Haddad Maia e Schmiedlova. (Continua a leggere dopo le foto)

Jasmine Paolini, classe 1996, è una tennista italiana. In carriera ha vinto due tornei del circuito maggiore in singolare, tra cui il WTA 1000 di Dubai 2024, terza italiana di sempre, dopo Flavia Pennetta e Camila Giorgi, ad aggiudicarsi un torneo di tale categoria. Nei tornei del Grande Slam, in singolare, si è spinta sino alla finale del Roland Garros nel 2024 e di Wimbledon nello stesso anno, uscendone, però, entrambe le volte sconfitta. Nella medesima edizione dell’Open di Francia ha disputato l’ultimo atto anche in doppio, al fianco di Sara Errani, perdendo anche in questa occasione. Vanta come best ranking la quinta posizione in singolare e la tredicesima in doppio. Ora una bella medaglia olimpica andrebbe a completare questo meraviglio quadro.