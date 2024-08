Olimpiadi, Stano quarto nella 20 km di marcia dopo una gara sofferta

Olimpiadi di Parigi 2024, niente podio per Massimo Stano nella 20 km di marcia tenutasi stamattina, giovedì 1 agosto. Il campione di Tokyo 2021 ha lottato fino in fondo, ma ha dovuto fare i conti con una condizione fisica non ottimale dovuta a un infortunio subito ad aprile. (Continua a leggere dopo la foto…)

Massimo Stano a Parigi 2024

Massimo Stano, quarto posto alla 20 km di marcia

Il barese Massimo Stano non è riuscito a replicare l’impresa di Tokyo 2021 nella gara di marcia di 20 km della prima giornata di atletica della trentatreesima edizione delle Olimpiadi in corso a Parigi. Il marciatore 32enne è stato rallentato a due giri dall’arrivo dal problema alla caviglia che persiste dallo scorso aprile quando ebbe un infortunio. L’azzurro ha però tenuto la testa alta durante tutta la gara lottando fino alla fine e regalando grandi emozioni agli spettatori italiani. Vediamo nel dettaglio come si è svolta la gara. (Continua a leggere dopo la foto…)

Massimo Stano a Tokyo 2021

Grande prestazione, poi l’imprevisto

La gara, iniziata questa mattina alle ore 8.00 con 30 minuti di ritardo rispetto al programma originario, è stata caratterizzata da ritmi moderati nella prima metà. Andamento che in un primo momento ha favorito l’azzurro. Stano, noto per il suo forte finale, sembrava dunque avere la vittoria a portata di mano. Poi però, l’imprevisto. A circa 2 km dall’arrivo, il problema alla caviglia si è ripresentato, spezzando irrimediabilmente il ritmo del marciatore italiano e permettendo ai tre atleti che poi sono saliti sul podio di distanziarsi.

I tempi finali sono stati 1h18’55 per Pintado, 1h19’09 per Bonfim e 1h19’11 per Martin, con Stano che ha chiuso in 1h19’12. A fine gara, l’azzurro ha commentato la sua performance che per un soffio lo ha escluso dal podio lasciandolo in quarta posizione. Ecco quale è stata la sua reazione.

