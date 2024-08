Altri sport. Olimpiadi, choc dopo la gara di Triathlon: malori improvvisi tra gli atleti. Il triathlon è uno sport multidisciplinare individuale, che prevede anche competizioni a squadre (staffetta). Il triathlon si articola su tre discipline che si svolgono in successione e senza soluzione di continuità; esse sono comuni a tutti gli atleti ed hanno un ordine fisso: nuoto, ciclismo e corsa. Il tempo totale di gara viene computato comprendendo le transizioni tra una frazione e la successiva, denominate transizione 1 – T1 (nuoto/bici) e transizione 2 – T2 (bici/corsa). Dal 2000 è specialità olimpica, sia maschile che femminile, e dal 2021 è stata introdotta anche la gara a squadre con la formula a staffetta mista (2 uomini e 2 donne). Per le Olimpiadi di Parigi 2024 le gare di nuoto si sono tenute nella Senna e dopo questa esperienza alcuni atleti hanno accusato dei malori. (Continua a leggere dopo le foto)

Le triathlon dans la Seine s’est super bien passé, on dirait.pic.twitter.com/PSHSHaNxSm — Marcel (@realmarcel1) July 31, 2024

Proseguono le Olimpiadi e non si fermano le polemiche per quanto riguarda le acque della Senna. Dopo i due allenamenti annullati e il rinvio delle gare in programma martedì 30 luglio a causa del forte inquinamento, mercoledì mattina 31 luglio sono andate in scena le prime due prove di triathlon, maschile e femminile a Parigi. Incredibile la storia del canadese Tyler Mislawchuk, 29 anni, che è diventato virale per essere stato visto fisicamente male in diretta TV dopo aver concluso al nono posto con un tempo di 1 ora, 39 minuti e 41 secondi: “Non sono venuto qui per arrivare tra i primi 10, ma ho dato tutto quello che avevo. Ci ho provato, non ho rimpianti, lo rifarei, anche se ho vomitato 10 volte. Per me, è tutto ciò che avev. La mia terza Olimpiade, l’ultima. Con l’infortunio e tutte le cose che sono successe, è stata una gioia partecipare e chiudere tra i primi 10. La Senna non era pulita, ma lo rifarei'”. Infine, un’atleta belga ha ammesso: “Speriamo non si ammalino in troppi”.