Olimpiadi, cosa c’è all’interno del tubo che viene consegnato sul podio

Tutto coloro che stanno seguendo le Olimpiadi avranno notato che tutti gli atleti che arrivano sul podio, ricevono una scatola lunga color oro. L’abbiamo vista in mano alle Fate della ginnastica artistica italiana, che hanno vinto l’argento nella gara a squadre, ma la scatola è stata consegnata anche a Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon, e in generale a tutti gli atleti vincitori. Cosa contengono queste scatole? (Continua dopo le foto)

Olimpiadi, cosa c’è nella scatola oro che viene consegnata agli atleti sul podio

Si tratta di un omaggio ai campioni da parte della città di Parigi, che quest’anno ospita l’evento sportivo più importante al mondo. Il profilo ufficiale che comunica tutte le notizie a proposito delle Olimpiadi di Parigi 2024 ha rivelato il contenuto della scatola. Nel contenitore oro consegnato in mano agli atleti che raggiungono il podio ci sono due poster che messi in fila ci regalano la città vista sotto forma di fumetto. (Continua dopo le foto)

Cosa raffigura il poster

Nei poster viene rappresentato ogni sport, nella cornice della capitale francese: non mancano infatti i monumenti di spicco, come la Tour Eiffel, lo Stade de France e l’Arc de Triomphe. L’artista ha impiegato oltre sei mesi per disegnare a mano la sua opera, un pezzo unico che gli atleti custodiranno gelosamente. Il poster però non è l’unico oggetto che ricevono i campioni che salgono sul podio.

