Olimpiadi, pallanuoto: Setterosa eliminato ai quarti dai Paesi Bassi – La Nazionale femminile di pallanuoto è stata eliminata ai quarti di finale dall’Olanda nella sfida valida per i quarti di finale. Sfuma così il sogno di ottenere una medaglia. Le azzurre sono sconfitte per 11-8. Il Setterosa era approdato alla fase a eliminazione diretta dopo un girone complicato. Le azzurre erano state sconfitte dalla Francia, per poi vincere contro la Grecia. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Olimpiadi, Jacobs quinto nella finale dei 100: “La mia carriera non finisce qui”

Leggi anche: Nave di 21 metri prende fuoco e affonda in Italia: paura in mare aperto

🔥🇫🇷 | Nederland bereikt de laatste vier bij het waterpolo! Italië wordt met 11-8 verslagen 💪. Nu wacht de meer dan lastige confrontatie met het nog ongenaakbare Spanje. 🤽🇳🇱 #Paris2024



📺 Stream Paris 2024 op HBO Max pic.twitter.com/vW5qg2W5tK — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 6, 2024

Olimpiadi, pallanuoto: Setterosa eliminato ai quarti dai Paesi Bassi

“La sconfitta fa sempre male ma non abbiamo rimpianti. Abbiamo giocato forte e abbiamo dato il massimo. Magari abbiamo pagato alcune sbavature. Ma voglio dire una cosa: dopo la prima sconfitta la squadra poteva sgretolarsi ed invece ha dato il massimo. Spiace sentire e leggere determinate cose perché dietro queste cose ci sono tantissimi sacrifici, tre anni di preparazione e lavoro. Fa male perdere ma sono orgogliosa perché abbiamo dato il massimo. Ci avevano date per morte ma lottato contro le squadre più forti del mondo. Il Setterosa è ora un po’ acciaccato ma c’è”. Così Valeria Palmieri, capitano del Setterosa, dopo la sconfitta ai quarti con l’Olanda, difendendo la squadra.