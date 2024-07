In altri sport. Olimpiadi, Mattarella sbarca a Parigi con Tamberi: “Avete tutto l’amore dell’Italia”. I Giochi della XXXIII Olimpiade, commercialmente noti come Parigi 2024, si terranno a Parigi, in Francia, dal 26 luglio all’11 agosto 2024, a 100 anni esatti dall’ultima volta che la città ha ospitato l’evento. L’assegnazione dell’evento è stata ufficializzata il 13 settembre 2017 durante la 131ª Sessione del CIO svoltasi a Lima, Perù. Parigi è la seconda città, dopo Londra (1908, 1948 e 2012), a ospitare per tre volte i Giochi olimpici estivi, dopo le edizioni del 1900 e 1924. In questo momento il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Gianmarco Tamberi, porta bandiera dell’Italia, sono sbarcati a Parigi. (Continua a leggere dopo le foto)

Dopo lo storico abbraccio tra i due, Gianmarco Tamberi e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si sono nuovamente incontrati sulla strada per Parigi condividendo il viaggio verso la capitale francese e visitando assieme il Villaggio Olimpico. Mattarella ha dichiarato: “Mi sento vagamente fuori età. Avete intorno a voi l’affetto di tutta l’Italia. Affetto sincero che non dovete interpretare come una pressione. Sono convinto che gareggerete con grande impegno. Le medaglie che arriveranno saranno benvenute. Poc’anzi abbiamo sentito l’inno. È meglio sentirlo tante volte ma grazie a voi. Le medaglie saranno importanti, ma più importante è il senso dello sport che voi avete”.