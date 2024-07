Altri sport. Olimpiadi 2024, dove vederle in Tv: la programmazione di Rai, Discovery; Sky e Dazn. I Giochi della XXXIII Olimpiade, commercialmente noti come Parigi 2024, si terranno a Parigi, in Francia, dal 26 luglio all’11 agosto 2024, a 100 anni esatti dall’ultima volta che la città ha ospitato l’evento. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 si disputeranno 329 gare da medaglia e dunque verrà assegnato un totale di 329 medaglie d’oro (salvo pari merito). Sabato 10 agosto verranno messi in palio ben 34 titoli, da annotare anche giovedì 8 con 27, domenica 4 con 25, martedì 6 con 24. Sabato 27 luglio sarà il giorno più povero con 11 titoli, ce ne sarano invece 13 nella giornata conclusiva di domenica 11 agosto e 17 mercoledì 7 agosto. Al via circa 10.500 atleti. (Continua a leggere dopo le foto)

Dove si potrenno seguire le Olimpiadi 2024 in tv? Le Olimpiadi di Parigi 2024 saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Eurosport (Eurosport 1 ed Eurosport 2) e su otto canali di Sky (dal 251 al 257 ed Eurosport 4K): gli abbonati potranno così godere di un’ampissima copertura di tutti gli eventi, con canali tematici riservati ai vari sport. Gli stessi canali saranno usufruibili anche in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN. Su Discovery+ saranno disponibili in diretta streaming, sempre per gli abbonati, canali tematici per ogni singolo sport, in modo da non perdersi nemmeno un minuto delle circa 3.800 ore di gara. La proposta gratis e in chiaro sarà invece nelle mani della Rai. Su Rai 2 e RaiSportHD verrà trasmesso un totale di 360 ore nell’arco delle Olimpiadi. La proposta prevede anche lo streaming gratuito fruibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3.