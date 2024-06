Basket. Olimpia Milano, Josh Nebo si presenta: “Arrivo con grande entusiasmo”. La Pallacanestro Olimpia Milano è una società di pallacanestro italiana con sede nel capoluogo lombardo. È la squadra più titolata d’Italia e una delle più vincenti in Europa. Vanta infatti 31 scudetti, 8 Coppe Italia, 4 Supercoppe e, a livello internazionale, 3 Coppe dei Campioni e altrettante Coppe delle Coppe, 2 Coppe Korać e una Coppa Intercontinentale. La squadra è nota per ragioni di sponsorizzazione come EA7 Emporio Armani Olimpia Milano. Nel 2016 è stata inserita nella Italia Basket Hall of Fame. La Pallacanestro Olimpia Milano ha raggiunto un accordo fino alla stagione 2025/26 con il centro Josh Nebo, 2.06, nato a Houston il 19 luglio 1997, proveniente dal Maccabi Tel Aviv. (Continua a leggere dopo le foto)

Josh Nebo è cresciuto a Katy, vicino Houston, e ha cominciato a giocare alla Cypress Lakes High School di Katy. Successivamente, si è trasferito all’università di St. Francis in Pennsylvania dove nel secondo anno ha segnato 12.0 punti e catturato 8.3 rimbalzi per gara, diventando difensore dell’anno e terzo quintetto della North East Conference. Nel 2020/21 è approdato in Israele all’Hapoel Eilat dove ha vinto la classifica dei rimbalzi, ha tirato con il 65.5% dal campo e chiuso con 1.1 stoppate di media. Al termine della stagione, si è trasferito allo Zalgiris Kaunas debuttando in EuroLeague. In Lituania, ha vinto il titolo e la coppa nazionale. Poi è passato al Maccabi Tel Aviv dove ha vinto il titolo israeliano del 2023 e del 2024. In EuroLeague, ha segnato 7.4 punti per gara con 6.2 rimbalzi nel 2022/23. Nel 2023/24 ha chiuso con 11.2 punti e 7.2 rimbalzi di media. Sulla nuova avventura all’Olimpia Milano ha dichiarato: “Affronto questo nuovo capitolo della mia carriera a Milano con grande entusiasmo. Cercherò di lavorare con l’obiettivo di costruire qualcosa di speciale insieme al club e di aiutare la squadra a dare ai nostri tifosi tanti successi e speriamo divertimento. Sarà una stagione impegnativa e stimolante: sono ansioso di incontrare compagni, staff, tifosi e lavorare insieme a loro”.