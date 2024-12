Nuovo codice della strada, sequestrata la slitta di Babbo Natale: bimbi disperati

Nemmeno Babbo Natale è sfuggito alle nuove regole del Codice della strada, entrate in vigore da pochi giorni. A Montegrotto Terme, in provincia di Padova, un’auto decorata come la celebre slitta natalizia è stata fermata dai Carabinieri e il conducente costretto a interrompere il suo viaggio. L’episodio, avvenuto domenica 15 dicembre, è stato riportato con ironia dalla stampa locale, evidenziando l’applicazione puntuale delle nuove norme.

Nuovo codice della strada, sequestrata la slitta di Babbo Natale

A Montegrotto Terme, in provincia di Padova, un’iniziativa natalizia organizzata dai genitori di una scuola dell’infanzia ha vissuto un momento di imprevista tensione a causa dell’applicazione del nuovo Codice della Strada, entrato in vigore sabato 14 dicembre. Il gruppo, composto da circa trenta persone tra genitori e bambini, aveva pianificato un tour per portare gli auguri alle case del paese, utilizzando un furgoncino addobbato come una slitta natalizia. Tuttavia, proprio mentre l’atmosfera era carica di aspettativa, il mezzo è stato fermato dai Carabinieri nel centro cittadino.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva