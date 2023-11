Nuova data per Marsiglia-Lione: si giocherà il 6 dicembre

Marsiglia-Lione ha una nuova data: si giocherà il prossimo 6 dicembre. Il match di Ligue 1 era stato rinviato a causa degli incidenti che hanno portato al ferimento di Fabio Grosso, ex campione del mondo con l’Italia e allenatore del Lione. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Grosso sul campo d’allenamento del Lione alla vigilia della sua prima gara di Ligue 1

L’incontro di Ligue 1 Marsiglia-Lione, rinviato a causa degli episodi che hanno causato il ferimento dell’allenatore del Lione, Fabio Grosso, è stato riprogrammato per il prossimo 6 dicembre. La Federazione francese di calcio ha comunicato che i dettagli riguardanti l’orario e il luogo della partita saranno definiti in un secondo momento, rimandando la decisione a un momento successivo. Nel frattempo, questo è il virgolettato che si legge dal comunicato:

“La commissione della Lega calcio francese ha deciso da un lato di far disputare questa partita mercoledì 6 dicembre, prima data disponibile rispetto al calendario delle due squadre, e dall’altro, di determinare successivamente il luogo di questo incontro, in attesa di ulteriori informazioni da parte delle autorità che faranno in modo che il match si svolga in condizioni di sicurezza ottimali per tutti i calciatori, staff e pubblico”.

L’episodio prima di Marsiglia-Lione

Poco prima dell’inizio della partita di Ligue 1 Marsiglia-Lione, si sono verificati degli episodi scioccanti. Fabio Grosso, l’allenatore italiano della squadra ospite, è stato vittima di un violento attacco mentre si trovava sul pullman della sua squadra diretto al Velodrome. Il mezzo è stato bersagliato da tifosi del Marsiglia che hanno lanciato sassi, causando la rottura di diversi finestrini. Grosso è stato ferito al volto, rischiando la perdita dell’occhio per pochi millimetri, e ha subito un taglio che ha richiesto ben 15 punti di sutura.

L’aggressione ha portato al rinvio immediato della partita, mentre il mondo del calcio ha dimostrato solidarietà nei confronti di Grosso. Anche il Marsiglia e Gennaro Gattuso, allenatore della squadra di casa, hanno espresso il loro sostegno. Successivamente, nove persone sono state arrestate in relazione a questi gravi incidenti.

Fabio Grosso, attraverso i suoi canali social, ha commentato l’accaduto, definendolo una potenziale tragedia e sperando che possa servire come lezione per il futuro del calcio. Questo triste episodio sottolinea la necessità di affrontare seriamente la sicurezza negli eventi sportivi e l’importanza di mantenere un ambiente di gioco sano e rispettoso.