ATP Miami, Novak Djokovic è rinato: ora è a un solo passo dal “numero leggendario”

Atp Miami, Novak Djokovic è a una sola vittoria dal diventare il terzo giocatore della storia a conquistare 100 titoli in carriera. A Miami, nel penultimo atto del torneo, ha travolto Grigor Dimitrov con un netto 6-2 6-3 in appena un’ora e dieci minuti. Domenica, contro il giovane Jakub Mensik, andrà a caccia di un traguardo che prima di lui solo Jimmy Connors (109) e Roger Federer (103) hanno raggiunto.

Il copione tra Djokovic e Dimitrov è stato il solito: il bulgaro, che in carriera ha battuto il serbo solo una volta (Madrid 2013), ha provato a partire forte, strappando il servizio in avvio, ma da lì in poi è stato un assolo di Nole. Precisione al servizio (87% di prime in campo), grande reattività e la solita gestione perfetta dei momenti chiave hanno reso il match quasi un allenamento per il fuoriclasse serbo.

Dimitrov, che a 34 anni vive una seconda giovinezza, è apparso scarico fisicamente, nonostante il giorno di riposo in più. Djokovic, invece, sembra rigenerato dal lavoro con Andy Murray, l’ex rivale che lo sta affiancando a Miami in una veste più da amico che da allenatore.

Novak Djokovic a un passo dalla leggenda

Djokovic raggiunge così la finale numero 60 in un Masters 1000 (142 totali in carriera), un record che testimonia una longevità senza eguali. Con venti stagioni consecutive con almeno una finale, eguaglia un altro primato di Federer, dimostrando che, nonostante i 37 anni e una continuità inevitabilmente calata, resta capace di alzare il livello nei momenti che contano.

A Miami torna a giocarsi il titolo otto anni dopo l’ultima volta. In caso di successo, sarebbe il primo giocatore over 35 a vincere un Masters 1000, diventando il più anziano campione della storia in tornei di questa categoria.

Domenica, per il titolo numero 100, Djokovic affronterà Jakub Mensik, classe 2005, un talento emergente che potrebbe rappresentare uno dei futuri top player del tennis. Una sfida tra un’icona intramontabile e un giovane in ascesa, con la storia a fare da sfondo. Djokovic vuole chiudere il cerchio e affiancarsi a Connors e Federer nell’élite dei centenari del tennis. Deve superare solo un ultimo ostacolo.

