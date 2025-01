Novak Djokovic da record a Brisbane: il serbo in grande spolvero approda ai quarti

Novak Djokovic conferma ancora una volta il suo dominio contro Gaël Monfils, battendolo per la ventesima volta consecutiva. Nel match di ottavi di finale al Brisbane International, il campione serbo, apparso in grande spolvero, si è imposto con un doppio 6-3, guadagnandosi un posto nei quarti del torneo ATP 250. Ad attenderlo ora sarà l’americano Opelka, che ha sconfitto Matteo Arnaldi.

Djokovic vs Monfils 20-0

Nadal vs Gasquet 18-0

Borg vs Gerulaitis 17-0

Lendl vs Mayotte 17-0

Federer vs Ferrer 17-0

