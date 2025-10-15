I nostalgici della Serie A: tutti i giocatori che potrebbero tornare in Italia

La Serie A resta una calamita irresistibile per molti giocatori che l’hanno lasciata, spesso per motivi economici, e ora vorrebbero ritrovare la ribalta del nostro campionato. Tra ingaggi stellari e ambienti difficili, cresce il numero di ex protagonisti pronti a rientrare in Italia, attratti dal prestigio e dalle emozioni tecnico che il nostro calcio sa offrire. E tra le big, la Juventus è la più attiva sul mercato dei possibili, grandi ritorni.

#Zirkzee sbarca in Serie A? 🛩️

La destinazione avrebbe del clamoroso 😱 https://t.co/4n1LROTOuG — JuventusNews24.com (@junews24com) October 15, 2025

A Torino si continua a sognare Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, oggi all’Al Hilal, resta nei pensieri bianconeri come simbolo di qualità e leadership per la mediana. L’ostacolo, però, è enorme: 20 milioni di stipendio netto in Arabia Saudita. La Juve potrebbe offrirne al massimo cinque, con la speranza che sia il giocatore stesso a voler tornare in Italia.

Il contratto con l’Al Hilal scade nel 2026, ma per ora l’operazione resta complicata. Più percorribile la pista Franck Kessie, legato all’Al Ahli fino al 2026 e desideroso di tornare a giocare in Europa. A 28 anni, l’ex Milan garantirebbe esperienza e fisicità, ma anche qui lo stipendio da 10 milioni rappresenta un freno pesante. (continua dopo la foto)

C’è poi Joshua Zirkzee, che dopo il passaggio al Manchester United non è riuscito a trovare spazio. Solo 82 minuti giocati in stagione e un malcontento crescente. L’attaccante olandese, esploso al Bologna, è finito nel mirino di Roma e Como, entrambe pronte a riportarlo in Italia già a gennaio. La prospettiva di tornare protagonista e di riconquistare un posto per il Mondiale lo stuzzica parecchio.

Non solo centrocampo e attacco: la Juve guarda anche alla difesa. Nel mirino c’è Milan Skriniar, oggi al Fenerbahce dopo un’esperienza negativa al PSG. L’ex interista sarebbe il rinforzo ideale dopo l’infortunio di Bremer, e l’addio di Mourinho – suo grande estimatore – potrebbe facilitare l’affare.

Serie A, i giocatori che potrebbero tornare

Per la fascia destra si valuta invece il ritorno di Nahuel Molina, che all’Atletico Madrid trova poco spazio. Dopo aver rifiutato il prestito in estate, l’argentino potrebbe cambiare idea con l’avvicinarsi del Mondiale.

Infine, il nome di Kim Min-jae continua a circolare con forza. Dopo la trionfale stagione al Napoli e lo scudetto del 2023, il difensore sudcoreano vive momenti difficili al Bayern Monaco, dove Tah e Upamecano gli chiudono la strada.

Il Milan valuta un suo ritorno in Italia per rinforzare il reparto, ma anche la Juventus lo tiene nel mirino. L’unico ostacolo? Ancora una volta lo stipendio, ben 9 milioni di euro netti a stagione.

Leggi anche: