Juventus, Bremer è stato operato: il bollettino medico sulle sue condizioni

La stagione di Gleison Bremer si complica: il difensore brasiliano della Juventus dovrà stare fuori per circa due mesi, un’altra dura vicissitudine dopo il gravissimo infortunio al ginocchio dello scorso anno che gli ha impedito di scendere in campo per un campionato intero.

Per i bianconeri, già alle prese con diverse assenze, la situazione della retroguardia diventa delicata e richiederà scelte tattiche importanti per affrontare i prossimi impegni di campionato e di champions League. La presenza di Bremer, fondamentale per la solidità difensiva, è un tassello fondamentale per la squadra e per il suo allenatore Igor Tudor.

Il bollettino medico ufficiale della Juventus conferma il successo dell’operazione: “Questa mattina Gleison Bremer è stato sottoposto a intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale della Juventus, dott. Paolo Cavallo, è perfettamente riuscito”.

Il club specifica che il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo, finalizzato alla ripresa dell’attività agonistica. Nonostante la buona riuscita dell’operazione, Bremer dovrà osservare un periodo di fermo di circa due mesi, condizionando inevitabilmente le scelte difensive della Juventus nei prossimi impegni di campionato e coppe.

