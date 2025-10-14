Juventus nei guai, Tudor chiede rinforzi dopo il ko di Bremer: c’è un nome in cima alla lista

Alla Juventus la storia sembra ripetersi. Anche quest’anno, a ottobre, i bianconeri devono fare i conti con un reparto difensivo in difficoltà e sono costretti a rivolgere lo sguardo al mercato di gennaio. Lo stop di Bremer, costretto a fermarsi due mesi per la rottura del menisco, ha riacceso l’allarme alla Continassa, dove si è subito riunita la dirigenza per valutare le mosse da fare.

🤡 Skriniar, altro sgarbo all’Inter? Con l’infortunio di Bremer la Juventus ripensa all’ex difensore nerazzurro, ora al Fenerbahce. Il 30enne slovacco gradirebbe la destinazione. @Gazzetta_it pic.twitter.com/iNNRW1LrcK — InterHub (@InterHubOff) October 14, 2025

La situazione non è drammatica come dodici mesi fa, ma due mesi non sono pochi e poi bisogna considerare le condizioni del giocatore al rientro dopo un nuovo stop. Bremer in questo momento appare fragile e va aspettato e curato al meglio. Intano, però, Tudor ha gli uomini contati. (continua dopo la foto)

Così, tra gli acciacchi del brasiliano e il nuovo problema muscolare di Juan Cabal, l’idea di un rinforzo in prestito per aiutare Tudor nell’emergenza si fa sempre più concreta. E la società bianconera si guarda intorno, alla ricerca di un profilo che sia tecnicamente valido ed economicamente sostenibile.

Il nome che ora torna prepotentemente in cima alla lista, dopo essere già stato monitorato in passato, è quello di Milan Skriniar, trentenne slovacco con un passato tra Sampdoria e Inter. Dopo la parentesi al Paris Saint-Germain ora milita nel Fenerbahce, ma la sua posizione è diventata meno stabile dopo l’addio di José Mourinho, che lo aveva voluto in Turchia.

La Juventus lo segue da tempo e potrebbe tentare un affondo se le condizioni di Bremer non offriranno garanzie entro dicembre. Nel mirino resta anche Kim Min-jae, ex Napoli ora “grande deluso” al Bayern Monaco, ma la questione del passaporto extracomunitario complica la trattativa.

L’altro fronte aperto è quello della corsia destra, dove Nahuel Molina resta l’obiettivo numero uno di Igor Tudor. L’argentino dell’Atletico Madrid, campione del mondo nel 2022, a luglio aveva rifiutato il trasferimento a Torino, ma la scarsa continuità con cui è impiegato in Spagna e l’avvicinarsi del Mondiale potrebbero incidere sulla sua scelta se i bianconeri bussassero ancora alla sua porta. (continua dopo la foto)

La Juventus confida nei buoni rapporti con i colchoneros, già consolidati dopo l’affare Nico Gonzalez, e punta a ottenere un prestito con diritto di riscatto. L’arrivo di un laterale destro libererebbe Pierre Kalulu, oggi adattato a tutta fascia, consentendogli di tornare a occupare il suo posto di centrale nel trio difensivo.

Le alternative sono Jonathan Clauss, vecchio pupillo di Tudor ai tempi del Marsiglia, e il giovane inglese Brooke Norton-Cuffy, 21 anni, oggi al Genoa. Con Jonathan David già tesserato come extracomunitario, l’ultima casella disponibile in rosa potrebbe essere riservata proprio a Molina, per dare alternative a una squadra che ha bisogno di trovare al più presto il suo equilibrio.

Leggi anche: