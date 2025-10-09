x

Juventus, attenta: il rinnovo di Yildiz non arriva, e ci sono le sirene della Premier

Alla Juventus si respira un’aria tesa. Il futuro di Kenan Yildiz sembrava scritto, ma il rinnovo non arriva e la situazione di sta complicando. Il gioiello turco, considerato da tutti il uno dei migliori talenti sbocciati in casa bianconera negli ultimi anni, non ha ancora rinnovato il contratto. E nel frattempo, dall’Inghilterra, arrivano voci preoccupanti: un top club della Premier League sarebbe pronto ad andare all’attacco del giocatore.

La Juventus e Yildiz avevano trovato un’intesa di massima per prolungare il contratto fino al 2030, ma tra il dire e il firmare c’è di mezzo un abisso economico. L’accordo non c’è ancora, i colloqui proseguono ma senza passi avanti decisivi. Il nodo, manco a dirlo, è l’ingaggio. (continua dopo la foto)

Attualmente il numero 15 bianconero percepisce 1,5 milioni più bonus, una cifra ben lontana dai top della rosa. La sua richiesta è ben diversa: 6 milioni a stagione, in linea con il nuovo ruolo da leader tecnico e con gli stipendi di altri protagonisti del gruppo, come David. Una forbice ampia, che la dirigenza juventina fatica a colmare.

Dalle parti di Stamford Bridge si muovono in silenzio ma con decisione. Il Chelsea segue da mesi il talento turco e avrebbe già manifestato l’interesse a portarlo in Premier League. Gli osservatori londinesi sono convinti che Yildiz possa diventare un profilo perfetto per rafforzare ulteriormente la linea verde del club.

Alla Continassa lo sanno bene: perdere Yildiz sarebbe un colpo durissimo, sportivo e anche simbolico. Non solo per le qualità del giocatore, ma perché rappresenta il futuro e l’identità di una Juventus che vuole tornare a costruire partendo dai giovani. (continua dopo la foto)

Juventus’ Turkish midfielder #10 Kenan Yildiz eyes the ball during the Italian Serie A football match between Juventus and Genoa at the Allianz Stadium in Turin, on March 29, 2025. (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

Il rinnovo, dunque, sarebbe importantissimo, ma le insidie sono molte. Le parti vogliono arrivare alla firma, ma il finale non è più scontato come sembrava qualche tempo fa. Da un lato la Juve, che non può permettersi fughe in avanti a livello salariale; dall’altro Yildiz, che sente di meritare il riconoscimento di un percorso già da protagonista.

Una cosa però è certa: se a Torino non si chiude presto, Londra è pronta a bussare. E questa volta, la Juventus non potrà permettersi di farsi trovare impreparata.

