Napoli, per Conte guai seri dall’infermeria: le ultime novità

Non è certo la settimana ideale per Antonio Conte, che vede l’infermeria del Napoli riempirsi giorno dopo giorno. Nonostante il primo posto in classifica, il tecnico azzurro deve fronteggiare una nuova ondata di problemi fisici che rischiano di complicare la sua gestione nelle prossime settimane.

Napoli, l’esito degli esami di #Lobotka e #Politano: c’è lesione per entrambi‼️



I controlli hanno evidenziato una lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra per il centrocampista, mentre al gluteo destro per l’esterno italiano. pic.twitter.com/1FAgTPxavY — Sportitalia (@tvdellosport) October 8, 2025

Dopo la gara contro il Genoa, il club partenopeo ha comunicato gli esiti degli esami per Stanislav Lobotka e Matteo Politano. Il bollettino medico non è confortante: “Lobotka ha riportato una lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra, mentre Politano soffre di una lesione distrattiva al gluteo destro”. Entrambi hanno già iniziato il percorso di terapie e saranno valutati giorno per giorno.

A preoccupare ulteriormente Conte ci sono anche gli stop di Milinkovic Savic, Buongiorno e Rrahmani, tutti fermi ai box. Il ct della nazionale serba aveva spiegato le condizioni del portiere: “Ha giocato sotto iniezioni e avverte dolore nella parte inferiore. Il medico del Napoli ha detto che ha bisogno di dieci giorni di recupero, non verrà in nazionale”.

Conte dovrà quindi reinventare la squadra in vista del prossimo turno e, soprattutto, del big match con l’Inter, con McTominay che torna sempre più al centro del progetto. Ma il calendario non fa sconti e il tecnico, tra acciacchi e rotazioni forzate, dovrà affidarsi al gruppo per mantenere il primato in Serie A.

