Serie A, chi vincerà lo scudetto? Le previsioni del supercomputer dopo la sesta giornata

Serie A, con la sosta per le nazionali arriva anche l’aggiornamento del Supercomputer di Opta, il modello matematico che analizza le probabilità di vittoria dello scudetto e di qualificazione alle coppe europee. Dopo sei giornate di campionato, i dati confermano alcune tendenze già emerse all’inizio della stagione, ma introducono anche novità interessanti, soprattutto per la lotta alla Champions League.

L’Inter resta la grande favorita per lo scudetto, anche se le sue possibilità calano leggermente rispetto all’inizio del campionato. Dal 35,9% iniziale, le chance nerazzurre scendono a poco meno del 29%, mentre la probabilità di conquistare un posto in Champions resta molto alta, intorno al 77%. Il percorso dell’Inter sembra confermare la solidità della squadra di Cristian Chivu.

Il Napoli invece guadagna terreno: le possibilità di vincere lo scudetto sono quasi raddoppiate rispetto all’inizio, arrivando a quasi il 25%, mentre la corsa alla Champions League vede i partenopei rafforzare nettamente le proprie chance, salendo al 72%. La squadra di Conte sembra aver trovato un equilibrio che la rende competitiva sia in Italia che in Europa, mettendo pressione all’Inter e rendendo la sfida scudetto sempre più viva.

Tra le sorprese c’è la Roma, che migliora sensibilmente le proprie possibilità sia per lo scudetto, arrivando a oltre il 17%, sia per la Champions, dove le probabilità salgono al 65%. I giallorossi di Gasperini confermano la crescita in termini di continuità di risultati e solidità difensiva, aumentando le possibilità che la squadra possa giocarsi fino alla fine un posto tra le prime quattro.

Il Milan brilla soprattutto nella corsa alla Champions, superando la Juventus e portandosi in una posizione che, al momento, varrebbe l’ultimo slot utile per la qualificazione. Dal 36,7% iniziale, la probabilità di giocare in Europa il prossimo anno sale al 55%, mentre le chance scudetto, seppur ancora contenute, raddoppiano rispetto a inizio stagione, arrivando all’11,5%. La squadra di Allegri dovrà dimostrare di poter mantenere questo passo per consolidare le ambizioni.

Serie A, l’Inter è la favorita del supercomputer

Per la Juventus i numeri sono più stabili: la probabilità di vincere lo scudetto resta praticamente invariata, intorno al 7-8%, mentre le chance di Champions crescono leggermente, arrivando al 47%. La squadra di Tudor non sta impressionando nel rendimento complessivo, ma rimane competitiva nella lotta per un posto in Europa.

Infine, l’Atalanta perde terreno: la possibilità di vincere lo scudetto scende al 7,3%, mentre quella di qualificarsi per la Champions scivola al 44%. Dopo un avvio complicato, i bergamaschi sono migliorati, ma non nella percezione del “mostro tecnologico”. Vedremo chi ha ragione, ma ci vorrà tempo.

