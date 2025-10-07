Home | Milan, ora Leao rischia il posto: e i tifosi non hanno più pazienza

Il Milan ha iniziato bene la stagione, con risultati che hanno garantito una solida posizione in classifica e prestazioni convincenti in campo. Ma, nonostante i progressi della squadra, le aspettative nei confronti di Rafael Leao sono ancora andate deluse, soprattutto dopo l’ultima partita contro la Juventus.

#BollettinoMilan (senza se e senza ma)

GIU' LE MANI DA LEAO

Leggo commenti totalmente ingenerosi su #Leao

1 E' reduce da 45 giorni di infortunio

2 Non è un centravanti e si sta adattando

I numeri dicono che una partita su due è decisivo

Serie A: 200 gare, 55 gol e 47 assist pic.twitter.com/wAgXfnW553 — luca pagni (@lucapagni) October 7, 2025

La squadra rossonera ha mostrato una buona organizzazione e soprattutto una difesa impenetrabile nelle prime partite, e la buona classifica riflette il lavoro certosino che il tecnico toscano ha fatto sui suoi giocatori. Il gioco collettivo e l’impegno non sono mai mancati, insieme a un evidente entusiasmo, e hanno contribuito a una partenza solida in campionato.

Nonostante il buon momento del Milan, Rafael Leao ha avuto un impatto deludente nell’ultimo incontro contro la Juventus. Entrato al 63′ al posto di Santiago Gimenez, ha avuto due gigantesche occasioni da gol: nella prima, davvero clamorosa, su un cross di Pulisic, Rafa ha calciato fuori da distanza ravvicinata.

In occasione della seconda, su assist di Modric, l’attaccante rossonero ha effettuato un buon movimento ma poi, al momento di calciare in porta da posizione favorevole, ha masticato il pallone permettendo al portiere bianconero di intervenire facilmente. Questi errori hanno causato la rabbia dei tifosi, che da anni aspettano che il portoghese faccia il salto di qualità definitivo. (continua dopo la foto)

I fan del Milan hanno espresso il loro disappunto sui social media, criticando gli errori e soprattutto l’atteggiamento dell’attaccante rossonero, che spesso appare svagato e senza grinta. Molti tifosi hanno sottolineato come il portoghese sembri più impegnato in attività extracalcistiche, come le sue dirette su Twitch, piuttosto che nel migliorare le sue prestazioni in campo.

Alcuni commenti evidenziano la frustrazione per le occasioni sprecate e chiedono un impegno maggiore: “Ha rovinato l’assist perfetto di Modric”, “Leao non può fare la punta”, o addirittura un nettissimo “È arrivato il momento che se ne vada“. Queste critiche riflettono un crescente malcontento tra i sostenitori rossoneri.

Milan, per Leao il tempo stringe

Max Allegri ha più volte espresso fiducia in Leao, sottolineando la sua importanza per il Milan. Nonostante questo, la mancanza di incisività e gli errori ripetuti potrebbero mettere a rischio la sua posizione da titolare. La concorrenza in attacco è elevata, con giocatori come Pulisic, Gimenez e Nkunku pronti a sfruttare ogni opportunità. Se Leao non dovesse migliorare rapidamente, potrebbe trovarsi a dover lottare per un posto in squadra.

Il Milan ha iniziato il suo cammino con l’entusiasmo che viene dai risultati positivi. Per raggiungere il traguardo più ambizioso, è fondamentale che tutti i giocatori contribuiscano al massimo delle loro possibilità, soprattutto quelli che sulla carta potrebbero dare qualcosa in più: come Leao nelle speranze di Allegri.

Ora, però, il tempo delle riflessioni per il portoghese è finito: è il momento di dimostrare sul campo di sentirsi parte del progetto e di saper fornire alla squadra il contributo che si aspetta da lui. Altrimenti, il tecnico potrebbe prendere decisioni drastiche.

