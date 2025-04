“Nonna”. Alessandra Amoroso torna ad Amici e incanta tutti: le foto col pancione e Maria

C’è un palcoscenico che non dimentica, e c’è una voce che, anche dopo sedici anni, riesce a far vibrare ogni angolo di quello studio. Il ritorno di Alessandra Amoroso ad Amici non è stato solo un momento musicale, ma un vero viaggio nel tempo e nel cuore. L’artista salentina è apparsa visibilmente emozionata nella terza puntata del Serale di Amici 24, andata in onda sabato 5 aprile, dove ha portato il suo nuovo brano e un annuncio che ha commosso tutti: è incinta e diventerà presto mamma per la prima volta.

Alessandra Amoroso torna ad Amici e incanta tutti

Alessandra Amoroso è salita sul palco di Amici a 16 anni di distanza dalla sua partecipazione nel 2009. All’epoca arrivò seconda, dietro a Emma Marrone, ma il pubblico se la portò subito nel cuore. Da allora ha collezionato dischi di platino, tour sold out e collaborazioni prestigiose, diventando una delle voci femminili più amate del panorama italiano.

Ieri sera è tornata per presentare “Cose Stupide”, il nuovo singolo, ma le sue parole hanno riportato tutti indietro nel tempo: “Ero una ragazzina quando sono arrivata qui per la prima volta”, ha detto, stringendo Maria in un abbraccio che ha fatto emozionare anche Amadeus, presente come giudice della serata.

