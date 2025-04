“Non potrà più farlo”: Sinner ritorna dalla squalifica, ma dovrà seguire questa regola

Jannik Sinner può finalmente tornare ad allenarsi a pieno regime. A partire da oggi, lunedì 14 aprile 2025, il numero uno del ranking ATP può riprendere gli allenamenti completi in vista del rientro ufficiale nel circuito, previsto per il 4 maggio, quando la sospensione legata al caso Clostebol sarà definitivamente alle spalle. Un momento atteso da settimane, che segna un passo fondamentale verso il ritorno alla piena attività tennistica. Jannik Sinner quindi potrà di nuovo allenarsi, ma c’è ancora una regola che è tenuto a seguire. (Continua dopo le foto)

Jannik Sinner, riparte la preparazione

La buona notizia è che Monte-Carlo, dove Sinner risiede e si allena, ha appena archiviato il suo Masters 1000, vinto da Carlos Alcaraz. Proprio il campione spagnolo, che ha battuto un eccellente Lorenzo Musetti, ha scavalcato Jannik nella "Race to Turin", piazzandosi alle sue spalle nel ranking generale. Il Country Club di Monte-Carlo, ora tornato alla normalità, diventerà la base operativa di Sinner per le prossime settimane. "Ha lavorato duramente durante la sospensione", ha raccontato il preparatore atletico Umberto Panichi, spiegando che in questo periodo Jannik si è allenato su campi privati e si è concentrato su aspetto mentale, fisico e recupero.

Con chi si allenerà Jannik Sinner

Per rientrare al massimo della forma, Jannik avrà bisogno di confrontarsi con avversari di alto livello. Tra i nomi circolati nelle ultime ore per i suoi allenamenti ci sono Dominic Thiem, ex top 10 e campione Slam, e il suo amico Lorenzo Sonego, che si è già detto disponibile a dare una mano. Non mancano neppure suggestioni più clamorose: si è parlato anche di Novak Djokovic, che vive anche lui a Monte-Carlo. Sebbene non vi siano conferme ufficiali, un eventuale scambio tra il campione serbo e l’altoatesino rappresenterebbe un banco di prova straordinario. Sinner quindi potrà ricominciare ad allenarsi in piena regola, o quasi.

