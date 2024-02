“Non arrivano a San Valentino”: i due famosissimi si stanno lasciando

Durante l’ultima puntata di Citofonare Rai Due, Simon & The Stars stava stilando la sua classifica di segni più fortunati del periodo, quando a Simona Ventura e Paola Perego, ha confessato che una delle coppie più discusse della tv potrebbe presto scoppiare. Vediamo di chi si tratta.

Leggi anche: Annuncio choc della famosa attrice: “Ho un tumore al secondo stadio”

Leggi anche: Chiara Ferragni e Fedez, “divorzio” social: cosa succede tra loro due

I due famosissimi si stanno lasciando

Simona Ventura e Paola Perego sono trovante con il consueto appuntamento della domenica sul canale 2 della tv pubblica, pronte ad accogliere numerosi ospiti in una giornata ricca di allegria. La Perego è tornata sul piccolo schermo dopo l’operazione al rene a causa di un tumore e per l’occasione, Mara Venier, berretto in testa, occhiali da sole, sciarpa e giubbotto, si è presenta a sorpresa nello studio. “Volevo dare il bentornato a Paola“, ha detto la Venier prima di andarsi a preparare per Domenica In. Uno dei momenti più attesi dal pubblico è quello dei segni più fortunati del mese di febbraio, commentati da Simone Morandi, in arte Simon & The Stars. L’astrologo ha iniziato subito con il segno dell’ariete, che non si trova nel suo periodo migliore, poi parlando proprio del primo segno dell’oroscopo, si è lasciato andare ad una confessione choc su una famosa coppia. (continua dopo la foto)

Leggi anche: Sophie Codegoni e Basciano, ritorno di fiamma: dove li hanno beccati

La famosa coppia non arriverà a San Valentino

“L’Ariete arranca un pochetto e si sente bloccata. C’è una decisione in bilico e dei rapporti che si sono fatti più tesi, sia sul lavoro che in generale. Anche in amore con Venere in quadratura ci sono dubbi e distanza. Un periodo in cui faticate un po’. Il cielo migliora a metà febbraio“, ha detto Simon descrivendo il primo segno di fuoco. La previsione del primo segno zodiacale ha dato il via all’indiscrezione di Santo Pirrotta che ha voluto sganciare il suo gossip proprio su Matteo Berrettini, anche lui del segno dell’ariete.

Secondo il giornalista ci sarebbero delle voci su una presunta crisi tra Matteo Berrettini e Melissa Satta (38 anni il 7 febbraio): “Posso dire che Simon ci becca sempre?! Perché ho una notizia, una vera bombetta su una famosa coppia. Lo scoop riguarda un Ariete che è in profonda crisi con la sua fidanzata. Chi è? Lo dico, si tratta di Matteo Berrettini, che è in crisi con Melissa Satta. Mi dicono che c’è crisi e vediamo quindi se arriveranno a San Valentino. Che dici Simon arrivano a San Valentino? Staremo a vedere“