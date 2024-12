Home | La nipote vip fa il suo debutto in società: chi è Lucia, bellissima come la famosa nonna (FOTO)

Lucia Sofia ha compiuto 18 anni lo scorso maggio e ha partecipato al ballo delle debuttanti a Parigi, il 30 novembre 2024. La ragazza ha sfoggiato un preziosissimo abito firmato Giorgio Armani. Lucia, per prepararsi a questo giorno per lei così importante, non ha potuto non chiedere consiglio alla sua nonna. “Sono grata di avere un esempio così a cui guardare”, ha ammesso la giovane. (Continua dopo le foto)

Chi è Lucia Sofia Ponti, la nipote di Sophia Loren

Lucia è figlia di Edoardo Ponti (figlio di Sophia Loren) e della regista tv Sasha Alexander. Lucia Sofia ha 18 anni e vive negli Stati Uniti. La ragazza frequenta la Brown University, un’università privata che si trova nello stato del Rhode Island. Tra i suoi hobby ci sono la danza, la lettura e la scrittura. Il mondo del cinema la affascina molto, ma al momento ha progetti diversi per il suo futuro. “Mi piacerebbe lavorare nel mondo dell’arte, come consulente o mercante, mentre da piccola sognavo di fare il medico. Ho sempre trovato la medicina affascinante e chiaramente un campo molto importante, ma ora non sono sicura che sia la strada che prenderei, a meno che non lavorassi per diventare psicologa o terapeuta”, ha raccontato la ragazza. Lucia non ha un fidanzato, ma ha un’idea molto chiara del concetto di amore. “Ho imparato che amare significa prendersi cura incondizionatamente di qualcuno, non importa chi o cosa. Ed è senz’altro l’unica cosa che conta davvero”, ha detto. Lo scorso 30 novembre, Lucia Ponti ha fatto il suo debutto in società. (Continua dopo le foto)

Lucia Ponti al ballo delle debuttanti

Il ballo, che si è svolto all’hotel Shangri-La del 16° arrondissement di Parigi, ha ospitato una ventina di ragazze provenienti da influenti famiglie. Tra gli invitati, anche Apple Martin, figlia di Chris Martin e Gwyneth Paltrow. Pare che per realizzare l’abito di Apple sono state necessarie 750 ore di lavoro. L’abito che ha indossato Lucia non era da meno. “Ho trascorso molto tempo negli archivi privati della collezione Haute Couture di Armani esaminando minuziosamente diversi abiti da sogno”. Lucia ha scelto un modello con scollo a cuore, avorio e mélange, con ricami e applicazioni a mano. Per la ragazza, il ballo è stato un’emozione unica, perché incontrare “nuovi amici e riallacciare i rapporti con quelli vecchi” la agitava molto. Che rapporto ha Lucia con la nonna famosa?

