Nikola Krstović si inserisce in una delle grandi e nobili tradizioni del calcio italiano: quella che vede Pantaleo Corvino scovare talenti dai club più remoti e renderli grandi stelle della serie A. L’istrionico DS lo fa dai tempi di Mirko Vucinic, acquistato giovanissimo dal Sutjeska Nikšić e poi diventato un grande attaccante del nostro campionato. E poi Valeri Bojinov, Chevantón, Juan Cuadrado, Luis Muriel, Lameck Banda e Patrick Dorgu, venduto da poco al Manchester United. L’ultima scommessa di questa lunga serie è proprio Nikola Krstović, che in poco meno di due stagioni sta già dimostrando di poter dire la sua in Serie A. Riscopriamone storia e carriera.

Nikola Krstović: gli inizi

Nikola Krstović nasce il 5 aprile 2000 a Golubovci, in Montenegro, e inizia la sua carriera calcistica nelle giovanili del FK Zeta, uno dei club della prima divisione montenegrina. Ed è con la stessa maglia che debutta come professionista il 23 aprile 2016, in occasione del match contro l’Iskra Danilovgad. Tuttavia, deve aspettare l’anno segue per le sue prime reti in campionato, che segna l’11 marzo 2017. Il giovane talento si mette sempre più in mostra, facendo vedere grandi doti e aumentando di stagione in stagione il suo bottino di reti: nel 2017-2018 segna segna 13 gol in campionato, mentre nel 2018-2019 diventa capocannoniere con 17 reti in 33 presenze.

Il passaggio alla Stella Rossa e l’approdo in Slovenia

Nell’estate nel 2017 cambia perciò squadra e paese, passando alla Stella Rossa, uno dei grandi club della Serbia. Tuttavia, l’impatto con un calcio più ambizioso non va come previsto: nella prima stagione gioca solo 6 partite, e nella seconda viene mandato in prestito nella seconda divisione. L’anno successivo torna alla Stella Rossa, segna 2 gol in 15 e soprattutto vince il campionato e la coppa nazionale. È evidente, comunque, che il rapporto tra squadra e giocatore non è mai decollato, per cui Nikola Krstović cambia ancora maglia.

Il 5 settembre 2021 viene infatti acquistato dal DAC Dunajská Streda, club slovacco che gli permette di far riprendere quota alla propria carriera: nel primo segna 5 reti, nel secondo è capocannoniere con 18 reti in 27 presenze.

Nikola Krstović: l’arrivo a Lecce e la consacrazione

Il 17 agosto 2023 arriva il grande salto per Nikola Krstović, che entra nel giro dei cinque grandi campionati europei attraverso il Lecce, club di Serie A. Viene acquistato con un contratto quadriennale, prova della fiducia che il team ha in questo giocatore ancora molto giovane: l’inizio è folgorante, con un gol al debutto grazie a cui la squadra pugliese pareggia contro la Fiorentina. E non è tutto: Nikola segna nel match seguente, contro la Salernitana, e in quello dopo ancora, contro il Monza: diventa così il primo giocatore della storia del club ad andare in gol nelle prime tre partite. È l’inizio di un’ottima stagione, che lo porterà ad essere autore di 7 reti in campionato e di essere eletto Calciatore montenegrino dell’anno.

La seconda stagione in maglia Lecce, cioè quella corrente, sta andando ancora meglio: Nikola Krstović si sta confermando un grande attaccante, e ha già messo a referto 10 reti, tagliando il traguardo della doppia cifra. L’11 gennaio 2025 ha anche realizzato la sua prima doppietta in Serie A, nella vittoria del per 3-1 in casa dell’Empoli.

Come gioca Nikola Krstović?

Nikola Krstović gioca come centravanti, ed è un attaccante dalle eccellenti doti fisiche. Predilige come ruolo principale la prima punta di un attacco a tre, potendosi così concentrare sulla zona centrale e altra del campo. Pur essendo sostanzialmente un attaccante d’area, possiede anche un ottimo tiro dalla distanza, con il quale può sorprendere difensori e portiere (come visto proprio quest’anno contro la Roma, quando è andato ad un rimbalzo di distanza dal segnare un gol da centrocampo). È bravo anche a giocare a due tocchi e a liberarsi dalle marcature; inoltre, ha una discreta ampiezza nel ventaglio di soluzioni possibili.

Nikola Krstović e la Nazionale

Il talento di Nikola Krstović lo ha portato anche nel giro della nazionale, con cui ha esordito il 28 marzo 2022. Nel marzo successivo ha segnato la sua prima rete, fondamentale per la vittoria del Montenegro contro la Bulgaria nel girone di qualificazione agli Europei 2024. Il 19 novembre 2024 ha segnato la sua prima tripletta in nazionale ai danni della Turchia.

