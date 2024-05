Home | Zingaretti rivela: “Ho avuto un tumore”. Ecco come l’ha scoperto

Nicola Zingaretti, candidato alle europee per il Pd, ha confessato di aver avuto un tumore. L’annuncio è arrivato durante un’intervista nella trasmissione “Un giorno da pecora”, in onda su Rai Radio1. Il noto politico ha spiegato anche come ha scoperto di avere la malattia. (Continua…)

Chi è Nicola Zingaretti

Nicola Zingaretti, oltre ad essere il fratello del famosissimo attore Luca Zingaretti, che su Rai 1 interpreta “Il commissario Montalbano”, è anche un famoso politico e milita tra le fila del Pd. In passato è stato segretario nazionale della Sinistra giovanile dal 1992 al 1995, presidente dell’Unione Internazionale della Gioventù Socialista dal 1995 al 1997, Presidente della provincia di Roma dal 2008 al 2012, Presidente della Regione Lazio dal 2013 al 2022 e segretario del Partito Democratico dal 2019 al 2021. Attualmente è candidato alle europee per il Pd. (Continua…)

Nicola Zingaretti tumore: la confessione

Ospite di “Un giorno da pecora”, programma in onda su Rai Radio1, Nicola Zingaretti ha parlato dei suoi recenti problemi di salute che adesso sono fortunatamente risolti, ma che gli hanno causato molta preoccupazione. Il deputato ha avuto un tumore. Durante l’intervista, Zingaretti ha rivelato anche come ha scoperto di avere la malattia. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)