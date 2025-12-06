Nico Paz, il gioiello del Como tra il ritorno al Real Madrid e l’interesse dell’Inter

La crescita di Nico Paz è una delle storie più affascinanti della stagione. Il classe 2004, arrivato al Como dal vivaio del Real Madrid, si è trasformato in una delle rivelazioni del campionato: giocate di qualità, personalità da veterano e un impatto immediato sulla manovra offensiva della squadra di Cesc Fàbregas. Paz ha mostrato una maturità sorprendente, confermandosi come uno dei profili più interessanti dell’intero torneo.

🇦🇷✨ This assist from Nico Paz (21) 😍 pic.twitter.com/K3KxKeYRMx — EuroFoot (@eurofootcom) December 4, 2025

Il Real Madrid pronto a riportarlo a casa

Nel contratto che ha portato l’argentino a Como è stata inserita una clausola di riacquisto favorevole al Real Madrid. I blancos possono riportarlo a Valdebebas già la prossima estate per una cifra contenuta, un’opportunità che il club spagnolo sta valutando seriamente alla luce delle ottime prestazioni del giocatore in Italia.

La volontà del Real è chiara: monitorare da vicino l’evoluzione di un talento che, per caratteristiche tecniche e struttura fisica, viene considerato perfetto per il calcio ad alti livelli.

L’Inter osserva e spera

Su Paz, però, gli occhi non sono solo quelli di Madrid. Anche l’Inter ha mostrato un interesse concreto, affascinata dalla possibilità di inserirlo in un percorso di crescita più graduale ma con spazio immediato. I nerazzurri seguono Paz da mesi e ritengono che il suo profilo possa adattarsi perfettamente al sistema di gioco del nuovo corso nerazzurro, grazie alla capacità di muoversi tra le linee e di creare superiorità numerica.

Non sarà semplice, ovviamente: la clausola del Real complica qualsiasi scenario e l’ultima parola spetterà alla società spagnola. Ma l’Inter resta alla finestra, convinta che la giovane stella possa rappresentare un investimento di prospettiva.

Il ruolo della volontà del giocatore

Elemento chiave sarà la volontà dello stesso Paz. Il giovane argentino sa che a Como sta trovando continuità e responsabilità, e un ritorno anticipato al Real potrebbe limitarne il minutaggio in una squadra ricca di campioni nel suo ruolo. Allo stesso tempo, un trasferimento in un top club come l’Inter gli garantirebbe un contesto competitivo, ma più adatto a una crescita graduale.

Il giocatore sembra orientato a valutare attentamente il proprio percorso, privilegiando un progetto sportivo che gli permetta di restare protagonista.

Como, tra valorizzazione e consapevolezza

Il Como, dal canto suo, sa di avere tra le mani un patrimonio tecnico ed economico di enorme valore. La sua permanenza garantirebbe un impatto importante per l’obiettivo salvezza e, più in generale, per l’intero progetto del club. Una sua eventuale cessione, però, rappresenterebbe una plusvalenza significativa.

La sensazione è che il futuro di Nico Paz sarà uno dei temi caldi della prossima estate: Real Madrid deciso, Inter in agguato, Como orgoglioso del proprio gioiello.

La certezza, per ora, è una sola: la Serie A ha scoperto un talento vero.

