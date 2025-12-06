Un attaccante per Allegri: il Milan valuta rinforzi in vista del mercato di gennaio

Il Milan arriva alla sosta di dicembre con un bilancio che, al netto dell’eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio, resta competitivo nella corsa Champions e Scudetto. Come ha ricordato Massimiliano Allegri, i numeri di Pulisic e Leao – dieci gol in due – non sono da disprezzare. Il problema, però, è la continuità: le reti arrivano con il contagocce e ogni sbavatura difensiva rischia di pesare più del dovuto, come accaduto sulla marcatura mancata su Zaccagni all’Olimpico.

La difficoltà ricorrente è strutturale: il Milan non riempie l’area perché manca un centravanti vero. Gimenez, unico profilo con caratteristiche da numero nove puro, è ai box da settimane e non ha mai convinto del tutto. Nkunku, che aveva iniziato da riferimento offensivo, non è riuscito finora a offrire prestazioni all’altezza. E quando tocca a Leao o Pulisic adattarsi da prima punta, il gioco perde imprevedibilità: entrambi possono farlo solo a tratti, snaturando il proprio ruolo di incursori. Contro difese basse e organizzate, i varchi si riducono all’osso.

I centrocampisti non incidono

Alle difficoltà del reparto avanzato si aggiunge la scarsa prolificità della mediana, che ha contribuito con appena quattro gol. Manca un elemento capace di inserirsi con continuità, come Rabiot, e non si può chiedere troppo a giocatori come Fofana o Modric, interpreti di tutt’altro tipo. È qui che Allegri insiste: senza reti aggiuntive dal centrocampo, il peso dell’attacco diventa eccessivo.

Gennaio, a questo punto, rappresenta una svolta. Il Milan è davanti a tutti e lo scontro tra Napoli e Juve potrebbe offrire un’ulteriore chance di allungo, ma per restare stabilmente in vetta servirà intervenire sul mercato con decisione.

Le opzioni sul tavolo

Gli obiettivi sono noti. Pellegrino del Parma, Fullkrug in uscita dal West Ham e il giovane Franculino, reduce da prove altalenanti in Europa League, compongono la prima rosa di candidati. La priorità, però, è chiara: serve un giocatore pronto subito, con esperienza e capacità di incidere senza lunghi tempi di ambientamento.

Un nodo cruciale riguarda il futuro di Gimenez. Il messicano continua a rifiutare le proposte in arrivo, convinto di potersi rilanciare in rossonero come ai tempi migliori. Una posizione che complica la strategia del club, soprattutto considerando il fastidio alla caviglia che lo limita negli allenamenti.

Una decisione per il nuovo anno

Il mese che precede il mercato servirà a definire il quadro, a partire dalla posizione in classifica con cui il Milan affronterà il 2025. Poi, servirà dare ad Allegri il rinforzo richiesto: un centravanti vero. Perché al Milan mancano i gol, e servono subito.