Calciomercato, ci siamo quasi: gli obiettivi delle big per Gennaio

Manca meno di un mese all’inizio della sessione invernale del calciomercato e le grandi squadre sono già al lavoro per rinforzare le proprie rose. Con una classifica corta e equilibrata, pochi innesti possono cambiare gli scenari e rendere gli acquisti di gennaio decisivi. Tra nomi giovani e promesse emergenti, ecco i cinque obiettivi principali delle big italiane.

Konstantinos Karetsas, trequartista mancino classe 2007 del Genk, ha attirato l’attenzione del Milan: l’ultimo gol segnato contro il Basilea ha confermato il suo talento. Nato in Belgio ma legato alla Grecia, ha già messo a segno 3 reti in 9 presenze con la nazionale maggiore. Alto 173 centimetri, è rapido nello stretto e abile nell’uno contro uno. Il Diavolo monitora il profilo con attenzione: un investimento stimato di almeno 25 milioni di euro, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza e garantirsi un talento per il futuro. (continua dopo la foto)

Il Napoli affronta una crisi in mediana tra infortuni e rientri recenti. De Bruyne, Anguissa e Gilmour sono indisponibili e restano solo Lobotka, McTominay, Elmas e Vergara. Giovanni Manna, direttore sportivo, ha già sondato il mercato: dal Manchester United piace Kobbie Mainoo (20 anni), mentre alternative più costose provengono dall’Udinese con Atta (23) o dal Genoa con Marten Frendrup (24). In Olanda, occhi puntati su Taylor dell’Ajax. Gennaio si preannuncia intenso per la società partenopea, con l’obiettivo di consegnare a Conte un rinforzo fondamentale.

All’AIC Pietro Ausilio ha chiuso la porta a nuovi acquisti, ma l’Inter resta pronta a intervenire in caso di partenze impreviste. Davide Frattesi resta il nome più monitorato: se decidesse di partire a gennaio, la società punterebbe su un centrocampista di strappo e fisico, capace di integrare Calhanoglu o unirsi al turco in mediana. Marten Frendrup, già seguito in passato, resta un profilo caldo, mentre il sogno resta Manu Koné.

Calciomercato, le mosse delle Big

Il reparto offensivo romanista è sotto pressione dopo il flop con il Napoli. Gasperini spinge per un rinforzo a gennaio: primi nomi sul taccuino Joshua Zirkzee del Manchester United, Fabio Silva del Borussia Dortmund e Eddie Nketiah del Crystal Palace. Sulla fascia sinistra, occhi puntati su Mathys Tel del Tottenham. L’obiettivo è un attaccante che possa esaltare il gioco giallorosso e dare respiro al reparto.

La Juve guarda al futuro con investimenti mirati. Alex Toth, classe 2005 del Ferencvaros e della nazionale ungherese, è il profilo scelto per rafforzare la regia: rapido nella verticalizzazione e paragonato a Jorginho per personalità, è seguito anche da Bayern, Leverkusen, Dortmund e Liverpool. La difesa potrebbe vedere l’arrivo di Christian Mawissa, centrale francese classe 2005 prelevato dal Monaco per 16 milioni la scorsa estate.

