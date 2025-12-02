Napoli, De Laurentiis è sicuro: “Molto più forti dell’anno scorso”

Aurelio De Laurentiis ha parlato al Gran Gala del Calcio Aic, sottolineando la crescita del Napoli rispetto alla stagione precedente. “Sono convinto che il Napoli sia forte e più forte dell’anno scorso”, ha dichiarato il presidente azzurro, a poche ore dalla vittoria sull’Roma all’Olimpico che ha riportato la squadra al primo posto in classifica insieme al Milan.

Il patron ha evidenziato il ruolo dei nuovi acquisti: “Bisogna riuscire a sperimentare quelli nuovi, farli affezionare alla maglia. Questi infortuni hanno permesso ai calciatori nuovi di dimostrare le loro qualità. Sono straordinari e sono convinto che continueremo a fare un grandissimo campionato”.

De Laurentiis ha ricordato come il campionato sia equilibrato: “Siamo in venti squadre competitive e bisogna rispettare tutti gli avversari. I punti in testa non sono molti perché si sono divisi, rendendo la classifica più corta”.

Il presidente ha anche parlato della gestione emotiva dei successi: “Due scudetti in tre anni sono un’emozione difficile da definire. L’emozione è un motore straordinario, richiede considerazione e senso di rispetto del sacrificio nel lavoro, sempre se fatto con amore”.

Tra i protagonisti di questo avvio di stagione c’è David Neres, match winner contro la Roma. De Laurentiis ha elogiato il suo impatto: “L’anno scorso avevamo una sola competizione e non era facile far emergere le caratteristiche di tutti. Quest’anno, con quattro competizioni e gli imprevisti, tutti possono mostrare le proprie capacità. Neres ha già segnato tre gol, rispetto ai due della scorsa stagione, e abbiamo disputato appena 13 giornate”.

Con queste parole, il presidente conferma fiducia nel suo tecnico e nella squadra, e non nasconde le ambizioni di un Napoli che punta a confermarsi protagonista in Italia e in Europa.

