Alla Roma serve peso in attacco: le mosse per il mercato di Gennaio

La sconfitta contro il Napoli ha messo in evidenza un problema sempre più urgente per Gasperini: alla Roma serve un centravanti di qualità. I pochi gol delle punte e della trequarti non bastano a sostenere una stagione da protagonista, soprattutto con l’obiettivo Champions in mente.

Cassano: Gasperini non lo vedo felice alla Roma, non è carico o energico https://t.co/dJaLnYAo9s pic.twitter.com/0gu5inHTQR — teladoiotokyo (@teladoiotokyo) December 2, 2025

La piazza, intanto, ha lanciato un segnale: domenica sera lo striscione della Curva Sud, citando Jovanotti, ha sottolineato che “non è paura di cadere ma voglia di volare”, un messaggio che sembra indirizzato direttamente al mercato di gennaio.

La prima opzione della dirigenza resta Joshua Zirkzee. Il ventiquattrenne olandese, tornato al gol con il Manchester United dopo otto mesi, è il favorito di Massara. I contatti con lo United sono avviati, ma ci sono ostacoli da superare.

Innanzitutto le commissioni alte degli agenti e la volontà del club inglese di monetizzare subito la cessione, soprattutto in vista della Coppa d’Africa che priverà l’attacco di Diallo e Mbeumo. La Roma punta a un diritto di riscatto che diventi obbligo in caso di accesso alla Champions, con un mese per limare le distanze.

Dietro Zirkzee ci sono Arnaud Kalimuendo del Nottingham Forest e Fabio Silva del Dortmund, già trattato in estate dalla Roma. Entrambi cercano più spazio e potrebbero rappresentare occasioni concrete per gennaio.

Gasperini, nel post Napoli, ha glissato sul mercato, ma Massara dovrà sfruttare le possibilità, cercando di sfruttare le opportunità non solo per un centravanti ma anche per un esterno a sinistra, ruolo scoperto per l’assenza di Angelino e il rendimento insufficiente di Tsimikas e Rensch. Con due innesti mirati e qualche uscita strategica, la Roma avrebbe le ali giuste per volare davvero.

Leggi anche: