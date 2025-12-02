Al Milan piace “l’usato sicuro”? La nuova suggestione per la difesa

Il calciomercato del Milan prosegue sottotraccia, con l’obiettivo di fornire ad Allegri un paio di rinforzi a Gennaio. E dopo la suggestione Thiago Silva, 41enne possibile cavallo di ritorno, ora è spuntata un’altra ipotesi di “usato sicuro”: Sergio Ramos è stato proposto ai rossoneri a parametro zero.

Sergio Ramos si offre al Milan, che però non sembra convinto 👇https://t.co/tMz2jnCDho — MilanPress.it (@MilanPress_it) December 2, 2025

Il difensore spagnolo, reduce dall’esperienza in Messico, ha deciso di rimettersi in gioco in Europa per provare a ottenere la convocazione ai Mondiali 2026 e il suo nome è finito, tramite intermediari, sulla scrivania della dirigenza rossonera. La mossa ha acceso l’attenzione dei tifosi, complice il peso del giocatore e la recente suggestione legata a Thiago Silva, circolata nelle scorse settimane.

La prospettiva di un ritorno in Europa ha rappresentato per Ramos l’occasione per vivere un’ultima grande avventura, magari proprio in Italia. Il suo contratto con il Monterrey scadrà il 31 dicembre e lo renderà libero di firmare ovunque. Nonostante ciò, da Via Aldo Rossi non sono arrivati segnali di apertura: la società ha mantenuto una posizione prudente sulla possibilità di ingaggiare un altro veterano.

Il Milan ha chiarito di aver considerato l’arrivo di Modric come un’eccezione. L’impatto del croato non è stato ritenuto replicabile automaticamente con altri “senatori”. La dirigenza ha valutato che operazioni simili, come quelle legate a Ramos o allo stesso Thiago Silva, non avrebbero garantito le stesse condizioni e ha quindi preferito, per ora, non approfondire la trattativa. (continua dopo la foto)

La linea scelta ha confermato l’intenzione del club di non puntare nuovamente su profili troppo esperti, nonostante l’indubbio valore tecnico. La scelta, se verrà confermata, è coerente con quanto trapelato sul ritorno di Thiago Silva, in uscita dal Fluminense, che era stato accostato alla squadra senza trovare seguito.

Nonostante il “no” momentaneo alle vecchie glorie, il Milan ha riconosciuto che un tassello in difesa resta un’opzione da non scartare. A gennaio è servito un centrale per allungare le rotazioni: con Odogu spesso aggregato al Milan Futuro, il reparto composto da Tomori, Gabbia, Pavlovic e De Winter ha rischiato di ritrovarsi corto e la necessità di un innesto è diventata evidente.

La strategia per il mercato invernale è stata condizionata dal budget disponibile. Il club ha valutato che l’investimento più consistente potrebbe riguardare l’attacco, soprattutto in caso di una cessione importante come quella di Gimenez. Per la difesa, invece, la società ha deciso di orientarsi su soluzioni sostenibili: prestiti secchi o con diritto di riscatto. Per questo resta ancora uno spiraglio per operazioni a parametro zero come sarebbe quella di Sergio Ramos.

Leggi anche: