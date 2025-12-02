Serie A, quattro in un punto: chi ha più possibilità di vincere lo Scudetto d’inverno

La corsa allo scudetto d’inverno non potrebbe essere più serrata: quattro squadre raccolte in un punto, il margine più sottile possibile per uno sprint emozionante e più che mai equilibrato. Un equilibrio che promette scintille e che, come sottolineato nell’analisi di Sebastiano Vernazza, separerà presto chi ha davvero le carte giuste da chi potrà solo restare a guardare.

Milan, Napoli, Inter, Roma: è un poker scudetto, ma chi ha le carte giuste? https://t.co/XF5qt2qbOk — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) December 2, 2025

Il Milan è la squadra che fin qui ha mostrato la personalità più definita negli scontri diretti, battendo Roma, Napoli e Inter sempre con margini ridotti ma pesanti. Le vittorie di corto muso, tre volte per 1-0, una per 2-1, sono indice di una squadra che sa soffrire, che non sbaglia le partite decisive e che, soprattutto, ha trovato in Luka Modric il suo riferimento.

Il croato, 40 anni compiuti, gioca con un’umiltà che sorprende: è il primo a difendere, è un libero davanti alla difesa, è un esempio per tutti. I compagni lo hanno seguito, si sono chiesti: “Se lui fa questo, chi sono io per non fare le stesse cose?”. È la scintilla che ha rialzato il Diavolo dopo la stagione scorsa. (continua dopo la foto)

Il limite dei rossoneri resta però evidente: i sette punti persi con Cremonese, Pisa e Parma pesano come macigni. Con quei punti il Milan sarebbe primo da solo. Ma il vantaggio della singola competizione gioca ancora a favore di Massimiliano Allegri. Se riuscirà a evitare altri passi falsi, la vetta potrebbe non essere più un affollamento, ma un trono.

Il Napoli è passato dal baratro alla resurrezione. Antonio Conte, dopo la sconfitta di Bologna e una squadra falcidiata dagli infortuni, ha scelto una settimana di distacco. Una mossa interpretata come separazione, ma che si è rivelata un tentativo di ricompattare il gruppo.

La risposta è arrivata: tre vittorie pesanti contro Atalanta, Roma e Qarabag. Merito della psicologia, ma non solo. Conte ha cambiato pelle alla squadra passando al 3-4-2-1, liberando David Neres e valorizzando Noah Lang, finalmente centrale dopo settimane in panchina.

L’assenza di Anguissa resta però il vero punto debole. Senza la sua fisicità, Lobotka e McTominay si arrangiano, ma non possono reggere senza rotazioni. La coperta è corta e a gennaio serviranno due inserimenti mirati per evitare che l’inverno diventi un freno sulla lunga distanza. (continua dopo la foto)

L’Inter vive sospesa tra ciò che è stata e ciò che Cristian Chivu vuole che diventi. In certi momenti riafferma il vecchio possesso lento, in altri mostra l’aggressività portata dal nuovo allenatore. A Pisa, per esempio, è riemersa l’ombra della gestione precedente.

La rosa è stata rinnovata ma i nuovi segnano un percorso altalenante. Pio Esposito e Bonny hanno dato respiro all’attacco; Sucic, Diouf e Luis Henrique invece sembrano trattenuti, frenati dalle mansioni. L’Inter continua a mancare di imprevedibilità, la qualità che, come nel Napoli, potrebbe arrivare solo da un giocatore fuori dagli schemi.

Pur vivendo una transizione complessa, l’Inter resta seconda e nelle prime otto di Champions. È stabile, competente, ma deve ancora capire dove concentrare le energie: non si può essere vice-campioni per sempre. Serve scegliere un obiettivo e colpirlo.

Serie A, corsa scudetto con quattro in un punto

La Roma è stata la sorpresa più brillante. In pochi avrebbero immaginato un ingresso così fluido di Gian Piero Gasperini in un ambiente complesso. Invece il tecnico ha trovato sintonia immediata con squadra e tifosi, vivendo le partite come loro, e portando risultati fin da subito.

La Roma non ha una rosa da scudetto: qui sta il cuore dell’analisi di Vernazza. Gasperini annulla il divario con il gioco, ma non può piegare la realtà. Gli scontri diretti sono stati tutti persi e questo è un segnale chiaro: la squadra non è ancora pronta.

Il traguardo vero è il ritorno in Champions League, totalmente alla portata. Per andare oltre servirà il mercato di gennaio, paletti finanziari permettendo. Manca un centravanti affidabile: né Dovbyk né Ferguson hanno colto l’occasione. Il tempo, però, gioca per la Roma. Gasperini non ha mai vinto uno scudetto, la Roma non lo fa dal 2001: esigenze e ambizioni potrebbero combaciare.

Leggi anche: