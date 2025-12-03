Juventus, comincia a prendere forma la “rivoluzione” di Spalletti: una difesa a quattro che si muove con il principio della “fisarmonica”, alternando soluzioni diverse a seconda dei momenti della partita. Dopo un mese e sette gare, l’impronta dell’allenatore ha cominciato a emergere con più chiarezza.

Schierando Kalulu, Gatti, Kelly e Cabal, Spalletti ha orchestrato una retroguardia capace di adattarsi e cambiare forma. Il movimento degli esterni ha permesso di passare con naturalezza dalla difesa a tre a quella a quattro, una struttura “a tre e mezzo” che ha reso la squadra molto più dinamica.

Il perno è proprio Kalulu, il giocatore che in Coppa Italia contro l’Udinese ha toccato più palloni (86) e completato più passaggi positivi (76). Quando si allargava sulla destra, Cambiaso poteva stringere verso il centro per aiutare la costruzione, con McKennie pronto a fare da raccordo tra centrocampo e supporto offensivo a David. (continua dopo la foto)

Se invece saliva Cabal, con Kalulu più basso, Yildiz si avvicinava all’area avversaria, muovendosi su quella mattonella a sinistra da cui può liberare il suo talento. Nei rari momenti di difesa posizionale, la Juve ha mostrato persino un 4-4-2, con Yildiz che rientrava largo a sinistra e McKennie sulla linea del canadese.

Il contesto ha aiutato: l’Udinese di Runjaic si è limitata quasi esclusivamente a difendere, senza mai riuscire a ripartire. Questo ha consentito ai bianconeri di sviluppare il gioco nella metà campo avversaria e sperimentare nuove soluzioni in impostazione.

Juventus sempre più “spallettiana”

Già domenica sera a Napoli, però, sarà complicato rivedere lo stesso assetto. L’assenza di Gatti, Rugani e Bremer costringerà Spalletti a spostare Koopmeiners sulla linea difensiva, cambiando nuovamente equilibrio e movimenti.

Dalla Continassa, però, un messaggio è arrivato: questa Juventus sta iniziando a modellarsi sulle idee del suo allenatore. Sono i primi segnali, ancora timidi, di una rivoluzione che ha appena cominciato a mostrarsi sul campo con segnali concreti.

